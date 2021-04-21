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Coronavirus:Güney Kıbrıs, Johnson & Johnson aşısını uygulamaya başlayacak

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Salı günü yeşil ışık yakıldıktan sonra en geç Perşembe veya Pazartesi gününe kadar uygulanacak
Coronavirus:Güney Kıbrıs, Johnson & Johnson aşısını uygulamaya başlayacak

Güney Kıbrıs ilaç hizmetleri başkanı vekili Elena Panayiotopoulou Çarşamba günü devlet radyosuna verdiği demeçte Johnson & Johnson Covid-19 aşısı, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Salı günü yeşil ışık yakıldıktan sonra en geç Perşembe veya Pazartesi gününe kadar uygulanacağını açıkladı.

EMA, aşının ürün etiketine düşük trombosit sayısına sahip nadir kan pıhtıları hakkında bir uyarı eklemeyi önerdi ve tek doz aşının faydalarının risklerinden daha ağır bastığını söyledi.

Panayiotopoulou, Johnson & Johnson aşısının önümüzdeki günlerde Kıbrıs'a daha fazla dozda ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Aşıların önemini vurguladı ve birisi hastalansa bile semptomların daha hafif olduğuna dikkat çekti.

Bunun yoğun bakım ünitelerinde hastaneye yatma ve entübasyon ihtiyacının azalması anlamına geldiğini açıkladı. AstraZeneca aşısı hakkında yorum yapan Panayiotopoulou, ilk aşıdan sonra bile yüksek derecede bağışıklık sağlandığının kanıtlandığını söyledi.

Aşı portalı yeniden açılacağı için randevu alamayan yaşlıların endişelenmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Cyprus Mail
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