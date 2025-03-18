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Costa BM Sekreterine AB'nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini söyledi

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Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi ve ardından Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides'i bu konuda bilgilendirdi.
Costa BM Sekreterine AB'nin iki devletli çözümü kabul etmeyeceğini söyledi

Hristodulidis Pazartesi sabahı Cenevre'de gerçekleştirilen Ulusal Konsey toplantısının ardından hem Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hem de Costa ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Guterres ile yaptığı telefon görüşmesine atıfta bulunan Costa, AB'nin sorunun BM çerçevesinde, BM Güvenlik Konseyi kararları, AB'nin dayandığı ilkeler ve AB müktesebatına uygun olarak, siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çerçevesinde kapsamlı bir çözüme kavuşturulması konusunda tam bir kararlılık içinde olduğu konusunda güvence verdiğini söyledi.

Costa'nın BM başkanına Türkiye'nin BM kararları doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söylediği belirtiliyor.

 

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