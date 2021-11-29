  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.6767
  • Euro 14.2988
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Covid-19 aşı savaşında yeni cephe: Omicron varyantına uygun aşı 2022’de geliyor!

» »
2019 yılının sonunda ortaya çıkan Covid-19, mutasyona uğrayarak yayılmayı sürdürüyor. Resmi verilere göre dünya çapında 261 milyondan fazla insana bulaşan Covid-19'a karşı aşı geliştiren şirketler ve bilim insanları Omicron için tarih verdi.
Covid-19 aşı savaşında yeni cephe: Omicron varyantına uygun aşı 2022’de geliyor!

Bu ayın ortalarında Güney Afrika’da tespit edildikten kısa bir süre sonra birçok ülkeye sıçrayan Covid-19’un Omicron varyantı ile ilgili endişe ve panik devam ediyor… Vektörel ve mRNA bazlı Covid-19 aşılarına karşı nasıl tepki verdiği henüz bilinmeyen Omicron varyantı ile ilgili yeni bir açıklama ilaç üreticisi Moderna’dan geldi.

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları arasında yer alan BioNTech ile Pfizer’ın geliştirdiği corona virüsü aşısıyla aynı mRNA teknolojisini kullanan Moderna’nın Tıptan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Paul Burton, BBC’de açıklamalarda bulundu. Burton, yeni varyanta karşı geliştirilebilecek aşı ile ilgili de konuştu.

“2022’NİN BAŞINDA ÜRETİLEBİLİR”

Burton, “Şu an kullanılan aşıların yeni varyanta karşı etkisini gelecek haftalarda öğrenebileceğiz. Eğer yeni bir aşı yapmamız gerekirse de bunu büyük hacimlerde 2022’nin başında üretebiliriz” ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün de, “Aşı olanlar dikkatli olmalı” diye uyardığı Omicron varyantı ile ilgili incelemeler devam ediyor. Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin şirketi BioNTech de bu varyant ile ilgili açıklama yapmıştı.

BioNTech sözcüsü aracılığıyla yapılan açıklamada, “Pfizer ve BioNTech, aylar öncesinden mRNA aşılarının 6 haftada yeni mutasyona karşı adapte edilmesi için çalışmalara başlamıştı. Böyle bir senaryoda ilk aşılar 100 gün içerisinde kullanıma hazır olacak” denilmişti.

Öte yandan Johnson & Johnson da Omicron varyantına karşı aşılarının etkisini ölçmeye başladıklarını açıkladı.

TURKOVAC’TAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye’de de kullanılan Çinli aşı üreticisi Sinovac da konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Şirket açıklamada, “Eğer gerekirse gerekli onaylar alındıktan ve aşının güncellenmesine gerek olduğunu tespit edersek Omicron varyantına karşı aşı geliştirebiliriz. Aynı virüsle ilgili teknoloji ve üretim değişmeyecek ve çok kısa bir süre içinde aşı hazırlanabilir. Üretim bir sorun değil” ifadesine yer verdi.

Öte yandan Türkiye’de üretilen Turkovac isimli aşının ise Omicron’a olan etkisi ya da olası bir durumda formülünün güncellenmesi ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kan şekerinizi hızlı yükseltiyor! Bu hataları sakın yapmayın!28 Kasım 2021 Pazar 16:53
  • Koronavirüs neden ve nasıl mutasyona uğruyor? İşte yanıtı...28 Kasım 2021 Pazar 15:50
  • Faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız! İşte 8 popüler çayın 8 önemli şifası!28 Kasım 2021 Pazar 15:36
  • Koronavirüs Hastası Anne, Yapay Kalp Ve Akciğerle Doğum Yaptı28 Kasım 2021 Pazar 13:35
  • Coetzee: Omicron aşırı yorgunluğa sebep oluyor28 Kasım 2021 Pazar 13:22
  • İngiltere, Belçika Almanya'da yeni vakalar: Omicron varyantı Avrupa'da yayılıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:58
  • Covid-19’un yeni varyantı Omicron’u ilk tespit eden isim konuştu: Çok garip semptomları var28 Kasım 2021 Pazar 11:49
  • Omicron’u İlk Tespit Eden İsim Konuştu: Çok Garip Semptomları Var28 Kasım 2021 Pazar 11:26
  • Güney Afrika'da yeni Covid-19 varyantı Omicron ile ilgili neler biliniyor?28 Kasım 2021 Pazar 11:19
  • Beyaz Saray Sağlık Başdanışmanı Fauci: Yeni varyant tüm dünyaya yayılacak28 Kasım 2021 Pazar 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti