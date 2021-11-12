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SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Covid-19: Avrupa kıtasındaki son gelişmeler!

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Avrupa kıtasındaki bazı ülkelerde pandemiye dair bazı yeni kararlar alındı.
Covid-19: Avrupa kıtasındaki son gelişmeler!

Hollanda, artan Covid vakaları arasında kısmi karantinaya dönüyor ki bu kış Batı Avrupa'daki ilk karantina. Ülke rekor enfeksiyonlar ve yoğun bakım başvurularıyla mücadele ederken, üç hafta boyunca Cumartesi akşamından itibaren geçerli olmak üzere, restoranlar ve temel ihtiyaç olmayan dükkanlar erken kapanacak ve büyük spor etkinliklerine seyirci alınmayacak. Başbakan Mark Rutte, sosyal mesafenin yeniden getirileceğini, mümkün olduğu kadar çok insanın evden çalışması gerektiğini ve insanların evlerinde 13 yaşından büyük dörtten fazla ziyaretçiye izin verilmeyeceğini duyurdu.

İngiltere başbakanı, enfeksiyonların arttığı Avrupa'nın bazı bölgelerinde "fırtına bulutları" oluşması konusunda uyarırken, Birleşik Krallık'taki Covid vakalarında bir artışın önlenmesi için yaşlı ve savunmasız insanların hatırlatıcı dozlarını almaları gerektiğini söyledi. Bir yayında konuşan Boris Johnson, durumun endişe verici olduğunu söyledi. "Avrupa kıtasının bazı kısımları tehlikeli bir hale geldiğini görüyorum. İnsanlara karşı kesinlikle dürüst olmalıyım: daha önce burada bulunduk. Dalga gelmeye başladığında ne olduğunu hatırlıyoruz” dedi.

Letonya parlamentosu, Covid aşısı almayı reddeden milletvekillerinin yasama meclisinde oy kullanmasını ve tartışmalara katılmasını yasaklamak ve maaşlarını kesmek için oy kullandı. Letonya, AB'deki en düşük aşılama oranlarından birine sahip. Aşıyı reddeden milletvekillerine getirilen kısıtlamalar, 100 milletvekilinden 62'si tarafından desteklendi ve Pazartesi'den 2022'nin ortasına kadar sürecek.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüsün yayılmasını kontrol altına almak için acil önlemler alınmazsa ülkenin "acı bir Aralık" ile karşı karşıya kalacağını söyledi. Spahn Cumartesi gününden itibaren ücretsiz teste geri döndüğünü duyurdu. Alman hükümeti ayrıca Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan'ı yüksek riskli bölgeler olarak ilan etti ve Almanlara oraya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti. 
Almanya'nın haftalık enfeksiyon oranı 100.000 kişi başına tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 263,7'ye yükseldi ve yoğun bakım yatakları hızla doluyor.

Avusturya Şansölyesi Alexander Schallenberg, günlük enfeksiyonların rekor seviyelere yükselmesi nedeniyle, Avusturya hükümetinin Pazar günü koronavirüse karşı aşılanmamış kişilere karantina uygulamasına karar vereceğini söyledi.

Norveç'te hükümet, 18 yaş ve üstü herkese üçüncü bir Covid aşısı dozu sunacak. Ülke karantinaya geri dönmeyecek, ancak yeni önlemler arasında pozitif bir vakayla temas halinde olan yetişkinlerin test edilmesi zorunluluğu ve aşılanmamış sağlık çalışanlarının haftada iki kez test edilmesi ve maske takması gerekecek.

 

The Guardian.

Çeviri: Detay Kıbrıs

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