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Covid-19: DSÖ ve AB’den eski Sovyetler Birliği ülkelerine 40 milyon Euroluk aşı desteği

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa Birliği’nin (AB) desteğiyle eski Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan 6 ülkeye Covid-19 sevkiyatını kolaylaştırmak için 40 milyon euro tutarında bir proje başlatacak.
Covid-19: DSÖ ve AB’den eski Sovyetler Birliği ülkelerine 40 milyon Euroluk aşı desteği

Projeden yararlanacak ülkeler, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova.

Bu proje kapsamında, ilk etapta, planlama, ekipman, sağlık çalışanlarının eğitimi ve bilgilendirme kampanyalarına öncelik verilerek, bu ülkelerin sağlık sistemlerinin, aşılama kampanyasını başlatmaya hazır hale getirmeleri hedeflenecek.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Doktor Hans Kluge, bu ülkeye yapılacak yardımın, DSÖ’nün desteklediği Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) bünyesinde gerçekleşeceğini söyledi.

Kluge, “Başarılı aşılama, aşı geliştirme ve yaymadan çok daha fazlasını gerektirir." diyerek başlatılan kampanyanın önemini vurguladı.

Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), COVAX kapsamında 2021'in ilk 6 ayında yoksul ülkeler için en az 337 milyon doz Covid-19 aşısı tahsis edildiğini ve şubat sonundan itibaren ülkelere dağıtılmasının planlandığını bildirmişti.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, dün yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'ya Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında şubat ayında 170 bin Pfizer aşısı göndereceklerini, yılın ilk yarısında da Ukrayna'ya 2,3 milyon AstraZeneca aşısı sağlayacaklarını bildirmişti.

 
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