Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi: Saç dökülmesi ve sırt ağrısı görülüyor

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Covid-19 tedavisi görmüş hastaların dokuz aylık takipleri sonucu özellikle kadın hastalarda saç dökülmesi görüldüğünü, bir diğer sık semptomun da sırt ağrısı olarak tespit edildiğini anlattı.

Prof. Dr. Tükek, mayıs ayından bu yana aktif olan Covid-19 Hastaları İzlem Merkezi’nde yaklaşık dokuz aydır izlenen 3 bin 300 hastanın verilerine dayanarak şu bilgileri verdi: “Dünyadaki çalışmalara baktığımızda yeniden hastaneye yatış oranlarının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye’de ise Covid’e bağlı yeniden hastaneye yatış oranları o kadar yüksek değil. Sağlık sistemi ve (tedavi) algoritmalara çok güzel uyulması, belli bir tedavi protokolünün uygulanması ile ilgili. Taburcu olduktan sonra belli süre içerisinde kötüleşip tekrar hastaneye yatış oranlarımız en fazla yüzde 5-10 düzeyinde.”

Hastalardan 1300-1400 kadarının son altı aylık kontrollerini tamamladığını dile getiren Prof. Dr. Tükek sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk zamanlarda en çok görülen semptomlarla ikinci dönem görülen semptomlar arasında da değişiklikler olduğunu fark ettik. Değişen tedavi protokollerinin de katkısıyla bu farklılaşma oldu. En çarpıcı özellik, tedaviye kortizon eklenmesiyle oldu. İkinci dalgada, ilk dönemde gördüğümüz akciğerdeki o uzun süre devam eden problemlerin azaldığını fark ettik. Özellikle akciğer grafisinde gördüğümüz akciğer dokusundaki fibrotik değişimlerin (doku sertleşmesi) azaldığını gördük. Yani Favipiravir, kortizon ve kan sulandırıcı tedavisi alan hastalarda birinci döneme göre akciğer yönünden oldukça iyileşme olduğunu gördük.”

Covid-19 tedavisi görmüş hastalarda yakın zamanda gözlemlenen en ilginç bulgulardan birinin de saç dökülmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Tükek, bunun nedeninin henüz tespit edilemediğini ifade etti. Tükek şu bilgileri paylaştı: “Özellikle kadın hastalarımızda saç dökülmesi sorununa yüzde 10’lara varan bir oranda rastlamaya başladık. Altında yatan farklı mekanizmalar olabilir diye düşünerek demir eksikliği anemisi ve hipotiroidi de araştırdık. Bunlar yokken bile saç dökülmesi oluyordu. Bir de nedenini tespit edemediğimiz sırt ağrıları en çok gördüğümüz ikinci semptom. Üç aydır devam eden ve yüzde 10 civarı hastamızda izlediğimiz bir sırt ağrısı yakınması dikkat çekiciydi. Bunun da tam olarak neden olduğunu açıklayamıyoruz. Yani o bölgenin görüntülemelerinde de herhangi bir sorun yok.“

Öğretmen, akademisyenlerde unutkanlık şikayeti

İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki merkezde görevli Dr. Huzeyfe Arıcı ise Covid-19 geçirmiş hastaların üç aylık periyodik kontrollerini yaptıklarını söyleyerek, hastaların kan, akciğer görüntüleme gibi tetkiklerle izlendiğini belirtti.

Arıcı izlenimlerini paylaştı: “Hastaların bize gelişte en sık söyledikleri şikayetler halsizlik yorgunluk, çabuk yorulmak. Ancak son dönemde dikkatimizi çeken bir diğer şikayet de saç dökülmesi oldu. Özellikle genç hastalarda daha sık duyuyoruz bu şikayeti. Bir diğer şikayet de sebebi bilinmeyen sırt ağrısı. Uzun sürüyor, üç-dört ay kadar. İki kürek kemiği arasındaki ağrıdan bahsediyorlar tipik olarak. Tabii bunun mekanizması tam olarak bilinmiyor ama ağrı kesici tedavi verebiliyoruz. Son dönemde gördüğümüz bir diğer şikayet de unutkanlık. Özellikle öğretmen, akademisyen gibi meslek gruplarındakilerin farkındalığı daha yüksek olduğu için sanırım, meslekleri gereği bu şikayetleri bize daha çok söylüyorlar.”