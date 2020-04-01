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Covid-19 hastası kadın, kızıyla hemşire sayesinde FaceTime’la vedalaştı

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Covid-19 hastası kadın, kızıyla hemşire sayesinde FaceTime’la vedalaştı
Covid-19 hastası kadın, kızıyla hemşire sayesinde FaceTime’la vedalaştı

ABD’nin Washington eyaletindeki bir hastanede tedavi gören Covid-19 hastasının durumunun ağırlaştığını, ‘vaktinin daraldığını’ fark eden yoğun bakım hemşiresi, hastanın kızını arayarak FaceTime aracılığıyla annesiyle vedalaşmasını ağladı.

Bir huzurevinde yaşayan 75 yaşındaki Carolann Christine Gann hastalığa yakalanınca Swedish Issaquah Hastanesi’ne kaldırıldı. Her ‘corona’ hastası gibi yanına kimse alınmayan Gann’la ilgilenen hemşire, nefes alıp vermekte ciddi anlamda zorlanmaya başladığını gözlemleyince kızı Michelle Bennett’i aradı ve “Annenizin son anları olabilir. Birazdan yanına gidip sizin onunla vedalaşmanızı sağlayacağım” dedi.

FaceTime aracılığıyla yoğun bakım ünitesindeki annesine seslenen Bennett, onu çok sevdiğini ve söylemek istediği başka şeyleri söyledi. Annesi, konuşmadan bir saat sonra hayatını kaybetti. Yıllarca hemşirelik yapan annesiyle vedalaşmasını sağlayan hemşire ona, Gann’ın son anlarında yanında olup elinden tutacağına dair söz verdi.

CNN International’a konuşan Bennett, şunları söyledi: “Annemin yanında olamamak, elini tutamamak çok üzücü ancak onun beni duyduğunu biliyorum. O kahraman hemşire sayesinde vedalaşabildim. Her anne-kız gibi biz de sorunlar yaşadık. Ona daha evvel söyleyemesem de onu affettiğimi ve ne kadar çok sevdiğimi söyledim. 32 yıl hemşirelik yaptı annem. Eminim o da çok sayıda hastanın son anlarında yanında olmuştur.”

Hemşirenin de kendisinin de ağladığını söyleyen Bennett, “O hemşirenin bana yaptığı bu iyiliği ömrüm boyunca unutmayacağım” ifadelerini kullandı.

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