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Kültür Dairesi'nden Heidi Trautman’a teşekkür belges

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Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, gerek yazdığı kitaplar ve köşe yazılarıyla gerekse açtığı sergilerle Kıbrıs Türk kültür ve sanatına yaptığı katkılar için Heidi Trautman’a teşekkür belgesi takdim etti
Kültür Dairesi'nden Heidi Trautman’a teşekkür belges

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Kıbrıs’a ilk kez 1999 yılında gelmiş olup 2001 yılından beri ülkemizde yaşayan ve yaptığı sanatsal çalışmalarla Kıbrıs Türk kültür ve sanatına katkı koyan Heidi Trautmann’a teşekkür belgesi takdim etti. Kültür Dairesi bünyesindeki Girne Halk Kütüphanesi’nin müdavimlerinden olan Heidi Trautmann’a teşekkür belgesini Girne Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen bir sohbet toplantısında takdim etti.

 

Kıbrıs’ta yaşayan yabancı sanatçıların oluşturduğu Perşembe Sanatçıları temsilcilerinin ve ülkemizin duayen sanatçılarından Gönen Atakol, İnci Kansu ve İsmet Tatar gibi sanatçıların katılımında gerçekleştirilen sohbet toplantısında Heidi Trautmann, Kıbrıs’a gelişini ve buradaki sanatsal çalışmaları hakkında bir konuşma yaptı.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu da burada yaptığı konuşmada Heidi Trautmann’ın sanatçı kişiliğiyle, yazdığı kitapları ve köşe yazılarıyla, Kıbrıs Türk sanatının ve sanatçısının başta Almanya ve İngiltere olmak üzere uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunduğunu belirtti. Zaimağaoğlu, Heidi Trautmann’ın İngilizce ve Türkçe olarak yayımladığı Kuzey Kıbrıs’ta Sanat ve Yaratıcılık isimli iki ciltlik kitabının da Kıbrıs Türk sanatının kayıt altına alınması anlamında büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ülkemizde düzenlenen sanatsal etkinliklerde elinde fotoğraf makinesiyle Heidi Trautmann’ı görmemenin mümkün olmadığını ifade eden ve 26 Nisan tarihinin Trautmann’ın doğum günü olduğunu bildiren Zaimağoğlu, Heidi Trautmann’a sanat dolu nice yıllar diledi ve yaşamak için Kuzey Kıbrıs’ı seçmiş olmasının Kıbrıs Türk sanatçıları için bir şans olduğunu vurguladı.

Trautmann da teşekkür belgesini aldıktan sonra Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na, kendisine ve çalışmalarına kıymet veren bu davranışı için teşekkür etti.

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