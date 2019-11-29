İki Lakırdı da benden!

Ekmek kavgası ile değil yurt sevdasıyla harmanlanmış yaşarken işyerine ve ülkene sahip çıkmaktır yurt sevdalısı olmak. Bu yüzdendir ki kapanan veya dara düşen hangi kurum veya çalışan olursa olsun kendimi bildim bileli yüreğimde hissederim yaşan her hadiseyi. Demem o ki geçen gün ülkenin son kalesi olarak adlandırılan Kıb-Tek’te çalışanlar olarak daha önce askıya aldığımız süresiz grevi yürürlüğe koyarak sendikamız El-Sen öncülüğünde süresiz grev başladığımızı duyurmuştuk. Ancak herkesin de bildiği gibi hükümet bakanlar kurulu kararıyla grevi 60 gün süreyle yasakladı. Grev başladığı andan itibaren organize bir şekilde gerek sendikamıza gerekse sendika başkanız ve basın danışmanımıza bilinçli bir şekilde organize olunup Türkiye yalakaları tarafından saldırı yapıldı. Hatta ve hatta buda yetmezmiş gibi Mağusa da kurum binamızı ve çalışanlarımız talan ve darp edilmek istendi. Bunlar kimdir nedir önce buna bakmamız gerek aslında yukarda da dediğim gibi Türkiye yalakaları ve teslimiyetçi zihniyetten başkaları değildi. Kısacası Uğur Mumcunun da dediği gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan kişiler cebine değil tüm halkın geleceğine etki edecek bir hadise için grev yapan çalışanlara sosyal medyayı kullanarak saldırıyor. Bakın sevgili arkadaşlar önce algılamanız gerek sonra yaşanan hadiseyi anlamanız gerek sonrada bilgi sahibi olup fikir sahibi olmanız gerek. Bunları yapmadan söylediğiniz her söz havada kalır ve rahmetlik Naci Talat Usarın da dediği gibi kedinin kuyruğunda maşarabba olup sadece boş teneke gibi ses çıkarırsınız ve söylediğiniz sözlerden de pişman olursunuz. Bu yüzden her aklınıza geleni anında söylemeden on kere düşünün bir kere konuşun. Peki o ne kutsal annesini bırakmadığınız ne de yedi sülalesini bırakmadığınız Kıb-Tek çalışanı neden grev yaptı biliyor musunuz? Eminim ki yüzde doksan dokuzunuz bilmiyordur. Kısacası sözü fazla uzatmadan sizin anlayacağınız dilde sözlerimi sonlandırayım. Öncelikle şunu söylemeliyim çalışan para için yani maaş artışı için grev yapmadı. Çalışan size daha ucuz elektrik satın almanız için kuruma yatırım yapılmasını istiyor ve ülkemizdeki kan emici AKSA’dan kurutularak vatandaşlarımızın yani sizin daha ucuz elektrik almanız için grev yaptı ve bundan sonrada mücadele ederek hem Kıb-Tek’e sahip çıkmaya devam edecek hem de sizin daha ucuz elektrik almanız için çalışmaya devam edecektir.
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