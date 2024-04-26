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ARUCAD Kariyer Günleri Sanatçı Umay Yılmaz Kutay’ın Katılımıyla  Devam Etti

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kariyer ve Mezunlar Ofisinin organize ettiği Kariyer Günleri, sanatçı ve tasarımcı Umay Yılmaz Kutay’ın “Paralel” isimli konuşmasıyla devam etti.
ARUCAD Kariyer Günleri Sanatçı Umay Yılmaz Kutay’ın Katılımıyla  Devam Etti

Kutay, lise yıllarından itibaren sanatla olan ilişkisini nasıl başlattığını ve kariyerinde izlediği yolun kendisini nasıl etkilediğini öğrencilerle paylaştı.      

 

25 Nisan Perşembe günü Üniversitenin Konferans Salonunda öğrencilerle bir araya gelen Kreatif Direktör ve Multidisipliner Sanatçı Kutay, sanat hayatına başladığı yıllarda etkileyici unsurlar ve çalışmalarından bahsetti. Üniversiteden mezun olduktan sonra iletişim ve pazarlama alanına yönelmesini ve bu süreçte önemli deneyimler kazandığını aktaran Kutay, "BEAZ Kreatif" adlı girişimin kurucularından biri olarak ekibiyle yaptığı çalışmalardan örnekler sundu.  

 

Projelerinde takım çalışmasının, vizyonun, eşitliğin ve küresel piyasaları araştırmanın önemine vurgu yapan Kutay, birlikte çalıştığı markalardan örnekler verdi.

Sunumunun ardından ARUCAD öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Kutay, mezun adaylarına "işbirliği yapmaktan çekinmeyin ve sürekli öğrenmeye açık olun, gerek sosyal medyada gerekse gerçek hayatta çalışmalarınızı sergileyin" tavsiyesinde bulundu.

ARUCAD Kariyer Günleri, 2 Mayıs’ta Mimar Desen Çizenel’in konuk olacağı söyleşi ile son bulacak.

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