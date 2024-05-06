Usülsüz diplomayı barem içi artış için bakanlığa sundu... Teminatla serbest...

Polis, zanlının 10 Ekim 2019 tarihinde okula ilk kaydının yapılmış gibi gösterilerek, 8 Mayıs 2023 tarihinde Bussines Administration Lisans bölümüne kaydının yapıldığını, 4 yıl öğrenim görmüş gibi 19 Haziran 2023 tarihinde 47 sahte ders notu verilmek suretiyle aynı gün lisans seviyesinden mezun edildiğini söyledi.

Polis, zanlının sahte diplomayı Lefke Avrupa Üniversitesine sunarak, master başvurusu yaptığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada gizli ibareli belgeler ve yazışmalar tespit ettiklerini söyledi.

Polis memuru, zanlının önce Güzelyurt, ardından Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılarak, toplam 10 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada zanlının sahte diplomayla ilgili evrakları barem artışı için bakanlığa sunduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, zanlının evinde ihraç ve vatandaşlıklarla ilgili bulunan belgelerin bakanlık dışına çıkarılmaması gereken belgeler olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının İçişleri Bakanlığında geçici memur olduğunu söyleyerek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 kefilin 750’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.