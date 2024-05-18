DAÜ Erkek Voleybol Takımı 1. Lig Türkiye Şampiyonası’nda Şampiyon Oldu

DAÜ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI 1. LİG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA ŞAMPİYON OLDU

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Diyarbakır’da düzenlenen 1. Lig Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon olarak ismini yazdırdı. DAÜ Erkek Voleybol takımı aldığı şampiyonlukla Süper Lig’e yükselmiş oldu.

Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen grup birincisi 16 takımın katıldığı turnuvada DAÜ Erkek Voleybol Takımı yarı finalde Hitit Üniversitesi Erkek Takımı ile oynadığı maçı 3-0’lık skorla kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde İstanbul Yeditepe Üniversitesi ile oynayan DAÜ, 3-1’lik kazandığı maçın ardından şampiyon oldu. Söz konusu şampiyona esnasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler Takımı’nı da unutmayan DAÜ Erkek Voleybol Takımı, kazandığı maçların ardından Şampiyon Melekler Takımı adına pankart açarak takımın asla unutulmayacağı mesajını verdi. Elde edilen başarılarda DAÜ’nün her zaman desteğini hissettiklerini belirten DAÜ Erkek Voleybol Takım antrenörü ve oyuncuları desteklerinden dolayı DAÜ Yönetimi’ne teşekkürlerini iletti.