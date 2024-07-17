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DAÜ, erken kayıtta indirim süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı!

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Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC uyruklu öğrenciler için harç indirim süresini yoğun talep üzerine 15 Ağustos 2024’e kadar uzattı.
DAÜ, erken kayıtta indirim süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı!

KKTC uyruklu öğrenci statüsünde üniversiteye kayıt yaptıracak olan yeni ve mevcut öğrenciler 15 Ağustos 2024 tarihine kadar öğrenim harçlarını peşin olarak ödeyerek kayıt yapmaları durumunda, net harç ödemeleri üzerinden %10 indirimden faydalanabilecekler.

Farklı burs ve indirim politikalarıyla öğrencilerini her zaman desteklemeye çalışan DAÜ, söz konusu indirim kararı ile öğrencilerin eğitim maliyetlerini düşürerek öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamayı ve eğitim süreçlerinde karşılaştıkları mali yükleri hafifletmeyi amaçlıyor.

DAÜ’ye Kayıt Koşulları

DAÜ’ye KKTC uyruklu öğrenci statüsünde kayıt yaptıracak olanların indirimli kayıt ücretinden yararlanması için 4 adet vesikalık fotoğraf, diplomanın aslı ile 6 adet fotokopisi, kimlik kartı fotokopisi ve eğitim ücreti dekontu ile birlikte Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresine başvurmaları gerekmektedir. Kayıtlar ile ilgili detaylı bilgiye 0392 630 11 11 numaralı telefondan ulaşılabilir. 

 

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