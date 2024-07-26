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Hava sıcaklığı 41 derece kadar çıkacak

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Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.
Hava sıcaklığı 41 derece kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi hava sıcaklığının iç kesimlerde 41 dereceye kadar çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, ülke sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün ve yarın açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu; pazar gününden salıya kadar açık, çarşamba ise açık ve az bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38-41 derece, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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