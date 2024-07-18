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DAÜ'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi Düzenleniyor

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 22 Temmuz'da DAÜ'de düzenlenecek serginin açılışını yapacak. 50. yıl kutlamalarına özel sergi, 1974'ten günümüze uzanan tarihi anları fotoğraflarla gözler önüne serecek.
DAÜ'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi Düzenleniyor

 

DAÜ'DE 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI FOTOĞRAF SERGİSİ DÜZENLENİYOR

 

AÇILIŞ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR TARAFINDAN YAPILACAK

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü himayelerinde, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-ATAUM) ile DAÜ İletişim Fakültesi iş birliğinde, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi katkılarıyla 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Fotoğraf Sergisi düzenleniyor.

 

Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda organize edilecek olan serginin açılışı 22 Temmuz 2024 Pazartesi günü, saat 10.30'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından gerçekleştirilecek. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarının 50. yılının yaşandığı bu yıla özel atıfla düzenlenen sergide, 1974-2023 arasında gerçekleştirilen 20 Temmuz etkinliklerinden derlenen 100'e yakın fotoğraf yer alıyor. Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Enformasyon Dairesi'nin fotoğrafçılarının fotoğrafları arasından özenle seçilen ve büyük kısmı daha önce sergilenmemiş fotoğraflardan oluşan sergi 1974 yılından günümüze kadar taranan arşivlerden elde edilen fotoğraflarla görülmeye değer tarihi anlar sunuyor.

 

Bir ay süreyle hafta için mesai saatleri içerisinde, ücretsiz bir şekilde gezilebilecek sergi 22 Ağustos 2024 tarihinde son bulacak.

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