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KTÖS: “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir”

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KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) varlıkları üzerinden peşkeş iddialarının kaygı verici olduğunu açıklayarak, “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir” dedi. 
KTÖS: “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) varlıkları üzerinden peşkeş iddialarının kaygı verici olduğunu açıklayarak, “Eğitim için ayrılan arazinin kumar turizmi ile anılması da başka bir ahlaki meseledir” dedi. 

Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan Maviş, konu hakkında DAÜ-SEN'în yaptığı açıklamaları desteklediklerini belirtti.

Maviş'in açıklaması şöyle: 

"Adanın kuzeyinin eğitim bilimi üretiminde en önemli üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin varlıkları üzerinden peşkeş iddiaları kaygı vericidir. 

Üniversitelere sadece kitle turizmi anlayışıyla ekonomiye kazanç olarak bakan hükümetin, eğitim için ayrılmış kamusal alanları kumar turizmine hizmet edecek hale dönüştürmek istemesi kimsemizi şaşırtmayacaktır.

Böyle bir ihtimale sendika ve sivil toplum örgütleri ile birlikte öncelikle bağımsız kurulumların karşı çıkması toplumsal ahlakımızın gereği olmalıdır.

DAÜ’nün kullanımındaki varlıkların Taşınmaz Mal Komisyonu çerçevesinde çözümlenmesi, üniversitenin itibarı için önemlidir. Bu yönde tüm tarafların iyi niyet çerçevesinde DAÜ’den bir şey talep etmeden uzlaşı göstermesi örnek bir dayanışma olacaktır. 

Bu anlamda DAÜSEN’in üniversitesin kullanımında olan varlıkların, kamusal yarar çerçevesinde ortak projeye dönüştürülerek kullanılması gerekliliği çağrısını desteklediğimizi vurgularız."

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