Bakım evinde vefat etmişti... Mezarı açılıp otopsisi yapıldı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir bakım evinde hayatını kaybeden Ali Yüksel’in (72) ölümünde ihmal olabileceği iddiası üzerine ailesi harekete geçti. Ailenin şüpheleri üzerine polise başvurması sonucunda, mahkeme kararıyla Ali Yüksel’in Yuvacık Kabristanlığı'ndaki mezarı açıldı.
Ailenin Şüpheleri Üzerine Mezarı Açıldı
Ali Yüksel, 11 Mayıs 2024 tarihinde Yuvacık Kabristanlığı'nda toprağa verilmişti. Ancak ailesi, Yüksel’in ölümünde bakım evinin ihmali olabileceğini düşündükleri için polise başvurdu. Polisin durumu mahkemeye taşıması sonucu, 16 Mayıs 2024 tarihinde mezarın açılmasına karar verildi.
Ölüm Sebebinin Belirlenmesi İçin Otopsi Yapıldı
Mezar açıldıktan sonra, Ali Yüksel’in cesedi üzerinde otopsi gerçekleştirildi. Ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi için doku örnekleri alındı. Uzmanlar, alınan doku örnekleri üzerinde yapacakları detaylı incelemeler sonucunda Yüksel’in ölüm sebebini netleştirecek.
Soruşturma devam ediyor.
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