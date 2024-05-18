Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda yarın yol koşusu yapılacak

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Atletizm Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın yol koşusu gerçekleştirilecek.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde, Atletizm Federasyonu tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yarın 08.00-10.00 saatleri arasında yol koşusu gerçekleştirilecek.

Polisten verilen bilgiye göre, yol koşusu, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bulunan Hamitköy Çemberinde başlayacak, koşucular batı istikametine doğru devam ederek Yonca Kavşağından sola dönecek ve Yakın Doğu Bulvarı üzerinden Atatürk Stadyumuna gelerek yarışı tamamlayacak.

Koşu güzergahı üzerinde koşuculara motorlu polis eskortları eşlik edecek, geçilecek güzergahtaki tüm kavşaklar da araç trafiğine kapatılacak.

Yol koşusu devam ettiği sürece bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin, kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.