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Rum basını: Valizlerin içerisinde milyonlarca Euro taşınıyor

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Güney Kıbrıs liman ve havalimanlarına gelen valizlerin içerisinde milyonlarca euro taşındığı belirtildi.
Rum basını: Valizlerin içerisinde milyonlarca Euro taşınıyor

Politis gazetesi “Liman ve Havalimanlarındaki Valizlerde Milyonlarca Euro Taşınıyor” başlıklı haberinde, Rum Maliye Bakanlığı'nın, meclise sunduğu verilere dayanarak milyonlarca euronun valizler içerisinde taşındığını ortaya koyduğunu yazdı.

Habere göre gümrük makamları 2019 yılı içerisinde posta yolu ile gönderilen paketler içerisinde toplam 1 milyon 800 bin euro tespit etti.

Güney Kıbrıs’ta son beş yıl içerisinde, havalimanlarından, limanlardan ve marinalardan ayrılan veya buralara gelen yolcuların bagajlarında 3.5 milyon euro nakit para ele geçirildi.

Bahse konu paralara, kaynağının araştırılması için el konulduğunu yazan gazete Ağustos 2023-1 Mart 2024 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a 8 milyon euro nakit para taşıdığı tespit edilen 30 yaşındaki Ukraynalı kadına ilişkin olayı da anımsattı.

Gazete yasa gereği bir kişinin 10 bin euroyu aşan miktarı beyan etmesi gerektiğini aksi takdirde cezai işlem uygulandığı da anımsattı.

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