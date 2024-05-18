  • BIST 10643.58
  • Altın 2504.005
  • Dolar 32.1989
  • Euro 34.8984
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Hava sıcaklığı yükseliyor

» »
Hava sıcaklığının iç kesimlerde 36 dereceyi bulması, pazartesi ise yer yer yağmur bekleniyor.
Hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 24 Mayıs’a kadar hava genellikle parçalı bulutlu, ancak 20 Mayıs Pazartesi yer yer sağanak olacak.

Hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 29-32 derece, sahillerde 25-28 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘Yeşilim’ adlı tekneyle ortalıktan kayboldular… Polis 3 kişiyi tutukladı!17 Mayıs 2024 Cuma 14:53
  • Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasadışı yollardan ülkeden çıkış yaptıkları tespit edildi!17 Mayıs 2024 Cuma 14:42
  • Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Coşkun Namdaroğlu, teminata bağlandı17 Mayıs 2024 Cuma 14:40
  • Polisi görünce kaçtı, çatı katında yakalandı17 Mayıs 2024 Cuma 14:39
  • 4 öğrenciden markette soygun17 Mayıs 2024 Cuma 14:36
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Kaçak adamdan 2 çocuğa...17 Mayıs 2024 Cuma 14:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimizin bu ülkeye sahip çıkacağına inanıyorum17 Mayıs 2024 Cuma 13:53
  • Başbakan Üstel, Esin Leman Lisesi öğrencilerini kabul etti17 Mayıs 2024 Cuma 13:00
  • Akansoy: Çözüm mücadelesi, Kıbrıslı Türklerin varoluş kavgasıdır17 Mayıs 2024 Cuma 13:00
  • Erhan Arıklı: Dijital uçurumun kapanması için politika oluşturuyoruz17 Mayıs 2024 Cuma 12:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti