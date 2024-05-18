Hava sıcaklığı yükseliyor

Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 24 Mayıs’a kadar hava genellikle parçalı bulutlu, ancak 20 Mayıs Pazartesi yer yer sağanak olacak.
Hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında, iç kesimlerde 29-32 derece, sahillerde 25-28 derece, ikinci yarısında ise iç kesimlerde 33-36 derece, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli rüzgar bekleniyor.
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