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Hayri Orçan ve Salih Çeliker 'İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı

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Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve LTB Meclis Üyesi Salih Çeliker, 14-15 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı.
Hayri Orçan ve Salih Çeliker 'İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Salih Çeliker, 14-15 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı.

Konferans, çeşitli şehirlerden gelen belediye başkanları ve temsilcilerinin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu önemli bir platform oldu. Katılımcılar, Konya'nın çeşitli alanlarda uygulamakta olduğu yenilikçi hizmetleri yerinde inceleme fırsatı buldular.

Başkan Orçan ve Meclis Üyesi Çeliker, Konya'da gerçekleştirilen etkinlikte, belediyecilik alanında başarılı uygulamaları ve projeleri inceleyerek, kendi bölgelerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda önemli bilgiler edindiler. Konferans, şehirlerin gelişimi ve belediye hizmetlerinin iyileştirilmesi konularında işbirliğini artırmayı hedefledi.

Bu tür uluslararası konferanslar, belediyeler arasındaki deneyim paylaşımını ve iş birliğini güçlendirerek, şehirlerin daha yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunuyor. Konya'da gerçekleşen bu etkinlik, İslam dünyasındaki şehirler için önemli bir buluşma noktası oldu.

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