  • BIST 10643.58
  • Altın 2504.005
  • Dolar 32.1989
  • Euro 34.8984
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Yıldız Basketbolcu Temur Rustamov İskele’de

» »
KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu, Temur Rustamov’un Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde serbest transfer hakkı ile istediği takıma transfer olarak oynayabileceğini açıkladı.
Yıldız Basketbolcu Temur Rustamov İskele’de

KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu, Temur Rustamov’un Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde serbest transfer hakkı ile istediği takıma transfer olarak oynayabileceğini açıkladı.

KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu kararı şöyle;

“KKTC Basketbol Federasyonu Ceza Kurulu’nun 10/05/2024 tarihli toplantısı ve 1-10/05/2024 tarihli kararı doğrultusunda Temur Rustamov’un 17/05/2024 tarihinden itibaren ekte sunulan CEZA KURULU gerekçelerinin bulunduğu karar sonucunda KKTC Basketbol Federasyonu EXTEND Büyük Erkekler Ligi’nde oynamasına karar verilmiştir.”

KKTC Basketbol Federasyonu’nun üst mercii Ceza Kurulu’nun nihai kararı sonrasında Unileague Sayı Kralı olan yıldız oyuncu Temur Rüstemov, resmen Larnaka Gençlerbirliği’nin oyuncusu oldu. Temur, 2. devrenin ilk maçında eski takımı Koopspor’a karşı İskele’de sahada olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TBF, yeni sezonda yabancı kuralını değiştirdi11 Mayıs 2024 Cumartesi 17:32
  • Potada ilk devre bu hafta tamamlanıyor09 Mayıs 2024 Perşembe 09:35
  • Panathinaikos 12 yıl sonra Dörtlü Final'de08 Mayıs 2024 Çarşamba 10:40
  • Yılın çaylağı Wembanyama07 Mayıs 2024 Salı 10:56
  • Dörtlü Final'de kimler olacak?06 Mayıs 2024 Pazartesi 13:04
  • Basketbol Federasyonu’nun Yayıncı Kuruluştan Yenilikler06 Mayıs 2024 Pazartesi 11:08
  • Basketbol'da 4üncü haftanın sonunda oluşan puan durumu! KOOP önde GençlerBirliği kovalıyor...06 Mayıs 2024 Pazartesi 10:22
  • Basketbol'da Marmara, Kadınlar Ligi’nden çekildi06 Mayıs 2024 Pazartesi 09:19
  • Basketbol u16'da nefes kesen maç Adaspor’un: 58-5905 Mayıs 2024 Pazar 12:09
  • Güzelyurt'da Gençler Birliği zorlanmadı: 48-6405 Mayıs 2024 Pazar 12:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti