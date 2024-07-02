NBA şampiyonu Boston Celtics, kesenin ağzını açtı. Celtics, yıldızı Jayson Tatum ile NBA tarihinin en pahalı kontratını imzalamaya hazırlanıyor. Yeşil beyazlı ekip, 4 oyuncusu ile toplam 860 milyon dolarlık sözleşme imzalayacak.

NBA'de sezon şampiyonu Boston Celtics, 4 oyuncusu ile sözleşme yenileyecek.

Bu yıl kazandığı 17'nci kupa ile NBA tarihinin en fazla şampiyonluğa ulaşan takımı ünvanını alan Celtics, kesenin ağzını açtı.

Celtics, ilk olarak yıldız oyuncusu Jayson Tatum ile anlaşmaya vardı. Tatum, 5 yıllık 314 milyon dolar değerinde sözleşme imzalayacak. Tatum'ım sözleşmesi NBA tarihinin en pahalı kontratı olarak tarihe geçecek.

Celtics, bir diğer yıldızı Jaylen Brown ile de masaya oturacak. Yeşil beyazlı ekip, Brown'a 5 yıllık sözleşme karşılığı 285 milyon dolar ödemeyi gözden çıkardı.

Şampiyon takım, diğer bir kilit ismi Jrue Holiday ile de masaya oturacak. Boston Celtics 34 yaşındaki şutöre, 4 yıllık bir kontrat için 135 milyon dolar önerecek.

Celtics'in transfer listesindeki son isim ise Derrick white olacak. Şampiyonluğa giden yolda göz dolduran White'a da 4 yıl için 126 milyon dolar teklif edilecek.

NBA şampiyonu Celtics böylece 4 oyuncusu ile toplam değeri 860 milyon doları bulan sözleşme imzalayacak.