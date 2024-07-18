Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu biten 2023-2024 sezonunu değerlendirdi

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu tamamlanan sezon ve devam eden Easy Lig ve Junior Lig için açıklamalarda bulundu.

6 ayda tüm kategorileri gerçekleştirdiklerini belirten Nasıroğlu yeni sezon için de erken başlangıç yapmayı planladıklarını açıkladı.

6 ayda ligleri bitirdik

Nasıroğlu geç başladıkları ligleri başarı ile tamamladıklarını belirterek yeni sezonda erken başlayarak sezonu em kısa sürede tamamlama hedefinde olduklarını açıkladı.

Yıpranmış bir federasyonu ayağa kaldırdık

Yönetim kurulu ile zor bir görev aldıklarını belirten Nasıroğlu hem yıpranmış bir federasyon hem de kasası boş bir durumda yola çıktıklarını belirterek yaptığımız yerinde sponsorluklarla hem sezonu kurtardıklarını hem de ligleri başarı ile oynattıklarını açıkladı.

Nasıroğlu, sponsorlarımız kulüplerimiz ve sporcularımızla bu sezonu başarı ile sonlandırdık açıklamasında bulundu.

Sponsorlarımızla iyi organize olduk

Başkan Nasıroğlu, “liglerimizin sponsorluklarını alan Extend Ltd, Damdelen Petrol, Kılıf & Kılıf ile güzel bir birliktelik yaşadık. Ayrıca maçlarımızın yayın sponsörlüğü üslenen Kuzey Kıbrıs Tv de hem maçları yayınladı hem de Atatürk Spor Salonu’na koyduğu kameralarla maçların daha iyi çekilmewsini sağladı. Onlara da Basketbol ailesi olarak teşekkür ederim.”açıklamasını yaptı.

Hakemlerimiz de başarılıydı

Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu, küskün olan hakem camiasını da bir araya getirdiklerini belirterek, “Zor bir durumda olan bir hakem camiamızı Merkez Hakem Komitesi’nin deneyimli başkanı Eser Taçoy’un önderliğinde ayağa kaldırdık. Tecrübeli isimlerin yanına genç hakemler de ekleyerek camiamızı büyüttük.” dedi.