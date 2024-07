Gençler Birliği'nden şampiyonluk ziyareti

Kulüp bünyesindeki basketbol takımı, 2023-2024 Extend Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nin de şampiyonu oldu. Sezon başında aldığı 90. Yıl İskele Kupasıyla birlikte 1 yılda 3. kupasını kazanmayı başaran kulüp ve kulüp bünyesinde bulunan basketbol takımı, başarısını ve bu başarı neticesinde kazandığı kupaları, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile paylaştılar. İskele bölgesindeki spor kulüplerine ve sporculara yaptığı maddi ve manevi katkılarla gençlerin önünü açmayı hedefleyen İskele Belediyesi’ne teşekkür eden LGBSK Başkanı Kemal Boyacı, kulüplerine her zaman inanan ve her zaman yanlarında hissettikleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na da şükranlarını sundu.

Sadıkoğlu’na teşekkür edildi

Basketbol Liglerine 2023-2024 sezonunda adeta damga vuran Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü dün İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Sadıkoğlu'nu ziyarete Kulüp Başkanı Kemal Boyacı, yönetim kurulu üyeleri, Basketbol takımı koçları Hasan Kasap, Dmitry Paliaschuk, Basketbol Erkek A takımı, Kadın A Takımı ve U16 Erkek takımını temsilen bazı sporcular katıldı.

90. yaşını kutlayan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü 2023-2024 sezonunda Basketbol Liglerinde en çok kategoriye katılan kulüp durumunda. 2023-2024 sezonunda Büyük Erkek A takımı Basketbol Büyük Erkekler Ligi Şampiyonu, 1. Ertan Azer Açılış Kupası Şampiyonu, 90. Yıl İskele Kupası Şampiyonu olarak İskele'ye 3 kupa getirdi.

Basketbol Büyük Kadınlar Ligi Finalisti olan Büyük Kadın A Takımı finalist kupasını İskele'ye getirmeyi başardı. Basketbol U16 Gelişim Ligi'nde kulübün U16 takımı ilk 4'e kalarak Final 4 oynadı, U14 takımı ise Ligi'nde ise normal sezonu 3'üncü bitirdi.

Kulüp yetkilileri, koçlar ve oyunculardan oluşan heyet Başkan Sadıkoğlu'na spora verdiği destek ve de basketbola gösterdiği özel ilgiden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sadıkoğlu: Sporun ve basketbolun yanında olmaya devam edeceğiz

Kabul de konuşan Başkan Hasan Sadıkoğlu her zaman sporun ve kulüplerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. 90 yıllık geçmişi olan İskele’nin en köklü kulübü Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün son dönemdeki başarılarıyla gurur duyduklarını ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bu başarıyı ve başarı neticesinde kazandıkları kupaları kendisi ile paylaştıkları için kulüp yönetimine teşekkür etti. Basketbolu desteklemeye devam edeceklerini, kendisinin ve İskele Belediyesi'nin kurumsal olarak Basketbolun arkasında olmaya devam edeceğini belirten başkan Sadıkoğlu basketbol liglerinde kupaları İskele'ye getiren kulüp başkanı ve yönetimine teknik heyetlere ve sporculara teşekkür etti. Sadıkoğlu şampiyonlukların bir araya gelince ve birlik olunca neler başarılabileceğinin en güzel örneği olduğunu belirtti. Sadıkoğlu İskele'nin kısa sürede ekonomik, kültürel ve sportif alanlarda önemli yol kat ettiğini de sözlerine ekledi.

Kemal Boyacı başkanlığında oluşan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün yeni yönetimini de kutlayan Başkan Sadıkoğlu, başarının inanmaktan geçtiğini belirterek, kulübün daha nice başarılara imza atacağına olan inancını da dile getirdi.

Boyacı: Sadıkoğlu'na destekleri için teşekkür ederiz

Ziyarette konuşan Kulüp Başkanı Kemal Boyacı, başkan Hasan Sadıkoğlu'nun her zaman gençlerin yanında olduğunu ve Larnaka Gençler Birliği'nin hem basketbolda hem de futbolda aldığı başarılara önemli katkılarda bulunduğunu belirtti. İskele Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduğunu bunu her zaman hissettiklerini belirten Boyacı Sadıkoğlu'na teşekkür etti. Görev kupa ile başladıklarını belirten Boyacı, önümüzdeki dönem tüm branşlarda alt yapılara ve tesisleşmeye önem vereceklerini belirtti.

Yılmabaşar: İskele basketbola damga vurdu

Yönetim Kurulu üyesi ve Basketbol Şube Başkanı Erkut Yılmabaşar ziyarette yaptığı konuşmada İskele'nin bir bütün olarak basketbola her kategoride adeta damga vurduğunu camianın Basketbol sporuna sahip çıktığını İskele Belediyesi'nin Başkanın da teşvikleri ile kurumsal olarak her alanda önemli destekler sağladığını el birliği ile teknik heyetlerin ve sporcuların çalışması sonucunda kupalara ulaştıklarını belirtti. Yılmabaşar tüm kategorilerde 200 civarında lisanslı sporcuya ulaştıklarını da sözlerine ekledi.

Kasap: En çok kategoriye katılan, en çok kupa kazanan kulüp olduk

Basketbol A takımı koçu Hasan Kasap Gençler Birliği'nin 3 yıl gibi kısa bir sürede Basketbolda en çok kategoriye katılan ve de 2023-2024 sezonunda en çok kupa kazanan kulüp olduğunu bunun arkasında bütün bir kentin Basketbol takımlarına ve spora sahip çıkmasının olduğunu söyledi. İskele Belediyesi'nin ve Başkan Sadıkoğlu'nun desteklerini her zaman yanlarında hissettiklerini söyleyen Kasap, final maçını İskele'de yüzlerce seyirci önünde oynamaktan ve kupayı kulübün 90. Yılında İskele'ye getirmekten çok mutlu olduklarını belirtti.

Paliaschuk: Bu ailenin bir parçası olmaktan çok mutluyum

Uluslararası kariyerli bir koç olan Dmitry Paliaschuk ziyarette yaptığı konuşmada İskele'de olmaktan ve bu ailenin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Basketbolun İskele'de daha da gelişeceğine inandığını ve bunun için çok çalışmaya devam edeceğini belirten koç Paliaschuk önemli fırsatlar olduğunu kaydetti. Paliaschuk salonun iklimlendirmesinin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.