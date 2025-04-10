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Çavuşoğlu: İnanç bir haktır, saygı bir zorunluluk

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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere bir yanıt vererek, “İnanç bir haktır, saygı bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu: İnanç bir haktır, saygı bir zorunluluk

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eleştirilere bir yanıt vererek, “İnanç bir haktır, saygı bir zorunluluk” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, “Kimse inancı nedeniyle dışlanamaz. Kimse yaşam tarzı yüzünden ötekileştirilemez. Laiklik, baskı değil; özgürlük ilkesidir. Başörtüsünü yasaklamak değil, isteyenin özgürce takabilmesi, gerçek laikliğin gereğidir” açıklamasını yaptı.

Çavuşoğlu, “Ben, Milli Eğitim Bakanı olarak; takmak isteyenin de istemeyenin de yanındayım. Eğitim herkes için eşit, özgür ve güvenli olmalıdır” dedi.

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