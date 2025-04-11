“Habitat Cyprus 2025” başladı!

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı iş birliği ile düzenlenen 3. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi “Habitat Cyprus 2025”in açılışı Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Kongrede üç gün boyunca, doğal ve yapay çevrenin insan sağlığı üzerindeki etkileri bilimsel sunumlar ve tartışmalarla farklı yönleriyle ele alınmaya devam edecek.

Dünyanın dört bir yanından tıp öğrencileri ve akademisyenleri bir araya getiren kongrenin açılışında tıp öğrencilerinden oluşan ‘Medstone Müzik Grubu’ ve Sudan’lı öğrencilerden oluşan dans grubu keyifli bir gösteri sundu.

Kongrenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan, Kongre Koordinatörü Prof. Dr. Murat Özgören ve Kongre Başkanı da olan Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Stj. Dr. Gökay Olgun gerçekleştirdi. Kongre sonunda, katılımcılara doğaya katkı sağlamak ve kongrenin hatırasını uzun yıllar boyunca yaşatmak amacıyla birer ‘çam fidanı’ hediye edildi.

İlk gün; geleceğe ışık tutan sunumlar ve projelerle başladı

Poster ve proje sunumlarıyla tamamlanan programın ilk günü üç oturumla gerçekleştirildi. İlk oturumda, Prof. Dr. Murat Özgören “Gezegen ve Kira Sözleşmesi”, Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ise “Deniz Ekosistemi ve Halk Sağlığı” başlıklı sunumlarıyla çevre ve halk sağlığı ilişkisini ele aldı. İkinci oturumda öğrenci bildirilerine yer verildi. Dima Mestarihi, Kuzey Kıbrıs’ta cilt kanseri oranlarını; Noushika Sahandifar, çevresel faktörlerin inme üzerindeki etkilerini; Mohammadsadegh Jafari ise küfün çocuk sağlığına etkilerini değerlendirdi. Son oturumda ise Prof. Dr. Ayşegül Taylan “Türkiye’de tahtakurusu enfestasyonları artıyor mu?” başlıklı konuşmasıyla güncel bir sorunu ele aldı. Öğrenci bildirileri kapsamında Burak Durmaz, Aya Abdelrahman ve Chakameh Mahjouriannamari birer sunum gerçekleştirdi. Günün son bölümünde ise poster ve proje sunumları yapıldı. Katılımcılar bu oturumda araştırma projelerini ve poster çalışmalarını paylaşma fırsatı buldu.

Üç gün sürecek kongre, altı oturum, iki çalıştay ve iki poster sunumuyla tamamlanacak. Öğrenci sunumlarıyla zenginleşecek kongrede, katılımcılar tıp biliminin farklı alanlarında sunumlar yaparak bilimsel bilgi birikimlerini artıracak. Bu süreç, dünya çapında tıp eğitiminin gelişimine katkı sağlayacak. Kongrenin son gününde ise katılımcılar için Lefkoşa ve Girne gezileri düzenlenecek.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu kongre sadece bilimsel bir etkinlik değil aynı zamanda çevresel farkındalığında güçlü bir ifadesidir.”

“Habitat Cyprus 2025” kongresinin sadece bilimsel bir etkinlik olmadığını aynı zamanda çevresel farkındalık, akademik dayanışma ve uluslararası öğrenci iş birliğinin de güçlü bir ifadesi olduğunu belirten Yakın Doğu Üniversitesi Rekörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Üniversitemizin büyük bir kararlılıkla desteklediği öğrenci birliklerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdiniz. Özellikle sağlık alanındaki fakültelerimizin dünya ile entegrasyonunu sağlayan bu birlikler, öğrenciler arasında iş birliği kurulması ve liderlik becerilerinin gelişmesinde büyük rol oynuyor” dedi.

Konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sevgili öğrenciler, sizler bu kongrenin kalbinde yer alıyorsunuz. Her bir sunumunuz, sadece bilgi paylaşımı değil; aynı zamanda cesaretin, emeğin ve bilime olan inancın bir göstergesidir. Umuyorum ki bu kongre, sizler için hem akademik anlamda verimli, hem de kişisel olarak ilham verici bir deneyim olacak” ifadelerini kullandı. Kongrede emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ardından “Doğayı koruyan, insanı önceleyen, dayanışma kültürünü büyüten bir tıp anlayışı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Sağlık ve doğa için ortak adımlar

Düzenlenen kongrenin sadece doğayla değil, aynı zamanda insan sağlığıyla ilgili önemli bir dönüm noktası olacağını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gamze Mocan ise “Yaşadığımız çevrenin sağlık üzerindeki etkilerini derinlemesine inceleyerek, doğanın ve insanın sağlığını koruyabilecek çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Geleceğin doktorları, sağlık profesyonelleri ve araştırmacıları olarak daha sağlıklı bir toplum inşa etme yolunda hepimiz gerekli adımları atacağız” dedi. Kongrenin koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Murat Özgören de iklim değişikliği, göç krizleri ve mikroplastiklerin sadece bilimsel değil, aynı zamanda tıbbi birer mesele haline geldiğine dikkat çekti. Tüm bunların çözümü ise disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemekten geçiyor” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Murat Özgören, “Doktorlar olarak yalnızca bedenleri iyileştiren değil, ortak yaşam alanımızı koruyan koruyucular olmalıyız. Küresel iş birliği ve ortaklıklarla, sadece hastalıklarla savaşmak değil, sağlıklı bir dünya inşa etmek için çalışmalıyız” dedi.

Habitat konusunda farkındalık oluşturmayı, öğrenmeyi ve çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kongre Başkanı Stj. Dr. Gökay Olgun ise “Kongremizin gelecekteki sağlık politikalarının oluşturulmasında ve toplum sağlığının ilerlemesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum” dedi.