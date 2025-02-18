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Basketbol Erkekler Ligi 24 Şubat’ta başlıyor, Salı gecesi İskele’de dev randevu

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Basketbol Erkekler Ligi 24 Şubat’ta başlıyor, Salı gecesi İskele’de dev randevu
Basketbol Erkekler Ligi 24 Şubat’ta başlıyor, Salı gecesi İskele’de dev randevu

Erkekler Ligi 24 Şubat’ta başlıyor

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi’nde sezon 24 Şubat Pazartesi akşamı başlıyor.
7 takımın yer alacağı ligde Caesar Larnaka Gençler Birliği, Gönyeli KoopBank, Soyer Aksu, Çetinkaya, Akdeniz Spor Birliği, Cortado Adaspor ve Base Basketbol takımları yer alıyor.

 

Açılış Mağusa’da
Ligin ilk maçı 24 Şubat Pazartesi akşamı Mağusa’da oynanacak olan Cortado Adaspor – Çetinkaya mücadelesi ile başlayacak.Karşılaşma Mağusa Arena’da saat 20.00’de oynanacak.

 

Salı gecesi İskele’de dev randevu
Ligde 25 Şubat Salı akşamı Federasyon Kupası finalistleri Caesar Larnaka Gençler Birliği ile Gönyeli KoopBank takımları İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Maç saat 20.00’de oynanacak.
27 Şubat Perşembe akşamı ise Soyer Aksu, Atatürk Spor Salonu’nda Base Basketbol’u konuk edecek. Maç saat 20.00’de.
Haftayı Akdeniz Spor Spor Birliği bay geçecek.

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