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Potada sezon açılış maçı İskele’de

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Potada sezon açılış maçı İskele’de.. Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi başlıyor.
Potada sezon açılış maçı İskele’de

Kılıf & Kılıf Erkekler Ligi başlıyor.
Bu sezon 7 takımın mücadele edeceği ligde Caesar Larnaka Gençler Birliği, Gönyeli KoopBank, Akdeniz Spor Birliği, Çetinkaya, Soyer Aksu, Cortado Adaspor ve Base Basketbol takımları mücadele edecek.

İskele’de yarın maç 20.00’de
Teska & Cahit Necipoğlu Federasyon Kupası sahibi ile KTSYD Kupası sahibi Gönyeli KoopBank yarın akşam saat 20.00’de İskele Dr.Fazıl Küçük Spor Salonu’nda ligin açılış maçında karşılaşacaklar.
İlk haftanın diğer maçı ise 27 Şubat Perşembe akşamı Mağusa Arena’da Cortado Adaspor – Çetinaya karşılaşması olacak. 
Soyer Aksu – Base Basketbol ilk haftanın diğer maçı olurken saati henüz belli olmadı.
Haftayı Akdeniz Spor Birliği maç yapmadan geçirecek

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