  • BIST 9263.56
  • Altın 3939.998
  • Dolar 38.0594
  • Euro 43.3751
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

İthal 1 ve yerli 6 ürün limit üstü

» »
İthal 1 ve yerli 6 üründe limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu
İthal 1 ve yerli 6 ürün limit üstü

Haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, ithal ürünlerden birinde, yerli ürünlerden ise altısında limit üstü ya da tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ekiplerin 4-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği gıda denetimlerinde ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler Devlet Laboratuvarı’nda analiz edilerek, Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerden alınan 24 numuneden 23’ü temiz çıkarken, SVS Tic. Ltd. Şti. ait çeri domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Ürünün firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği açıklandı.

Yerli ürünlerden alınan 24 numunenin 18’i temiz bulunurken, 2 üründe tavsiye dışı, 4 üründe ise limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

Yedidalga köyü Hasan Çolak’a ait çilekte ve Akçay köyü sakini Ulus Kızılyürek’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden bu ürünlerin imha edilmesine karar verildi.

Yedidalga sakini Behiye Pekdoğan’a ait iki farklı çilek ürününde, Güneşköy’de bulunan Unicap Enterpress Ltd.’e ait salkım domateste ve Akçay köyü sakini Hasan Sindeli’ye ait Valensiya portakalda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden, ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 

Kaynak : BRTK

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Tabipler Birliği Başkanı Dalkan: Sağlık sistemi ticarileştirilmeye çalışılıyor!02 Mart 2025 Pazar 19:47
  • Dr. Aşıcıoğlu vurguladı: Güçlü bir bağışıklık için düzenli bir hayat tarzı önemli02 Mart 2025 Pazar 19:45
  • Bağışıklık sistemini güçlendirmek mümkün mü?11 Şubat 2025 Salı 11:45
  • Çocuklarınızı fenomen diyetlerinden uzak tutun!09 Şubat 2025 Pazar 17:43
  • Ruh sağlığı uzmanları yarıyıl tatili için uyardı: Ekran süresi az, aktivite bol olmalı31 Ocak 2025 Cuma 18:12
  • Yapay zeka, meme kanseri riskini yıllar öncesinden tahmin edebiliyor30 Ocak 2025 Perşembe 19:12
  • Araştırma: Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir29 Ocak 2025 Çarşamba 17:16
  • Ebeveyn boşanması sağlığınızı yıllar sonra etkileyebilir27 Ocak 2025 Pazartesi 19:39
  • Depresyon, ultrason ve beyin implantıyla tedavi edilebilir mi?20 Ocak 2025 Pazartesi 17:47
  • Tabipler Birliği: Kalkınma Planı’nda sağlıkla ilgili modern ve yenilikçi vizyon yok16 Ocak 2025 Perşembe 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti