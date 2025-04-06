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Kadınlar UniLeague şampiyonu BAÜ

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Kadınlar UniLeague 2024-2025 sezonunun finalinde Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşı karşıya geldi.
Kadınlar UniLeague şampiyonu BAÜ

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada BAÜ, rakibini 77-44’lük skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

BAÜ'de UGWO 24 verimlilik puanı ile maçın öne çıkan ismi olurken, Motaung 23 sayı, 14 ribaund ve 5 asistle galibiyete önemli katkı sağladı. BAÜ, hem savunmada hem de hücumda üstün bir oyun sergileyerek sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Üçüncülük mücadelesinde ise Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’ni (UKÜ) 102-29 yenerek üçüncü oldu.

Finale ev sahipliği yapan Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda büyük bir basketbol coşkusu yaşandı.

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