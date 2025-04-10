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LTB hamam böceğiyle mücadeleye Metehan ve Kermiya’da başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi, hamam böceğiyle etkin mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına Metehan ve Kermiya bölgelerinden başladı.
LTB hamam böceğiyle mücadeleye Metehan ve Kermiya’da başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi, belediye sınırlarında bulunan tüm hane ve iş yerlerinde tek tek ilaçlama yapacak. Ev ve iş yerlerine ilaveten 16 Bölgede 50.00 adet rögar ilaçlanıyor

LTB’den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca toplam iki kez gerçekleştirilecek ilaçlama çalışmalarında, sadece ev ve iş yerleri değil, aynı zamanda şehrin 16 bölgesinde yer alan 50 bin rögar da ilaçlanacak. Rögarlar, hamam böceklerinin yayılımında ana üreme alanlarından biri olduğundan, bu noktaların düzenli ilaçlanmasıyla zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması hedefleniyor.

-Sivrisinek kaynakları da tespit ediliyor

LTB ekiplerinin, rögar ve menhol ilaçlamalarının yanı sıra, bu süreçte sivrisineklerin üreme alanlarını da tespit ederek kayıt altına aldığı belirtildi.

Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler için büyük risk oluşturan haşerelere karşı sistematik mücadelenin, salgın hastalıkların önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve çevre temizliğinin korunmasında büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Yurttaşlar, hamam böceği yanında her türlü ilaçlama taleplerine ilişkin LTB’ye Alo 185 Çözüm Hattı aracılığıyla ulaşabilir.

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