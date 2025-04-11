  • BIST 9263.56
  • Altın 3939.998
  • Dolar 38.0594
  • Euro 43.3751
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİsrail'den yeni tahliye emirleri: Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden göç başladı

Kıbrıs’ta Karma Evlilik Problemi Tartışılıyor

» »
Kıbrıs’ta Karma Evlilik Problemi Tartışılıyor: Vatandaşlık Hakkı, Hukuki Statü ve Toplumsal Katılım Gündemde
Kıbrıs’ta Karma Evlilik Problemi Tartışılıyor

Lefkoşa, 13 Nisan 2024 – Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı, hukuki statüsü ve toplumsal hayata katılımlarında yaşadıkları zorluklar, 13 Nisan Cumartesi günü Home for Cooperation’da düzenlenecek sempozyumda kapsamlı biçimde ele alınacak. Saat 13.00-16.00 arasında gerçekleşecek etkinlik, Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Etkinlik, doğrudan etkilenen bireyleri haklarını savunma konusunda bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Program süresince Türkçe ve İngilizce dillerinde eş zamanlı çeviri sağlanacak.

Etkinlikte öne çıkan başlıklar şunlardır:

  • Karma evlilik problemine dair rehber niteliğinde bir kitapçığın tanıtımı

  • Vatandaşlık hakkı ve hukuki zorluklara dair bilgilendirme sunumları

  • Karma evlilik problemine yönelik olası siyasi ve hukuki çözüm önerilerinin tartışılması

  • Katılımcıların deneyim ve sorularını paylaşabileceği etkileşimli bir oturum

  • Aynı gün Yüksek İdare Mahkemesi'nden çıkan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması planlanan davanın değerlendirilmesi. Bu kararın olası etkileri ve izlenecek hukuki süreçler detaylı şekilde ele alınacak.

Etkinlik, karma evlilik meselesine ilgi duyan ya da bu durumdan etkilenen herkesin katılımına açıktır. Ancak kontenjan sınırlı olduğu için önceden kayıt yapılması gerekmektedir.

Kayıt bağlantısı: https://forms.gle/3hcrR8TXAS7BKfFM9
İletişim: [email protected]

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • NorthernLAND Group’tan kadın emeğine anlamlı destek12 Mart 2025 Çarşamba 18:11
  • Ortadoğu’nun tavla ustaları Merit’te buluştu12 Mart 2025 Çarşamba 15:44
  • 90 yaşını gören kişilerin kanında farklılıklar tespit edildi10 Mart 2025 Pazartesi 13:09
  • 1 Kilo kuyruk yağına el konmuştu! İşte kuyruk yağının faydaları...09 Mart 2025 Pazar 12:59
  • 2027'de dünyanın sonunun geleceğini öngören 900 yıllık kitap tekrar gündemde07 Mart 2025 Cuma 11:37
  • Engelsiz Yaşam Evi’nde, “Çalışma Hayatı Bilgilendirme Semineri” gerçekleştirildi!07 Mart 2025 Cuma 11:02
  • Uzmanı uyardı: Bu ürünler saçların erken beyazlamasına neden oluyor06 Mart 2025 Perşembe 18:54
  • “On bir ayın sultanı” ramazan başladı01 Mart 2025 Cumartesi 11:26
  • Sevgi Evi ve Engelsiz Yaşam Evi’ne ziyaret20 Şubat 2025 Perşembe 15:41
  • İlk cemre havaya düştü19 Şubat 2025 Çarşamba 10:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti