Kıbrıs’ta Karma Evlilik Problemi Tartışılıyor

Lefkoşa, 13 Nisan 2024 – Karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakkı, hukuki statüsü ve toplumsal hayata katılımlarında yaşadıkları zorluklar, 13 Nisan Cumartesi günü Home for Cooperation’da düzenlenecek sempozyumda kapsamlı biçimde ele alınacak. Saat 13.00-16.00 arasında gerçekleşecek etkinlik, Sivil Büyü Programı’nın desteğiyle düzenleniyor.

Etkinlik, doğrudan etkilenen bireyleri haklarını savunma konusunda bilgilendirmeyi ve güçlendirmeyi amaçlıyor. Program süresince Türkçe ve İngilizce dillerinde eş zamanlı çeviri sağlanacak.

Etkinlikte öne çıkan başlıklar şunlardır:

Karma evlilik problemine dair rehber niteliğinde bir kitapçığın tanıtımı

Vatandaşlık hakkı ve hukuki zorluklara dair bilgilendirme sunumları

Karma evlilik problemine yönelik olası siyasi ve hukuki çözüm önerilerinin tartışılması

Katılımcıların deneyim ve sorularını paylaşabileceği etkileşimli bir oturum

Aynı gün Yüksek İdare Mahkemesi'nden çıkan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması planlanan davanın değerlendirilmesi. Bu kararın olası etkileri ve izlenecek hukuki süreçler detaylı şekilde ele alınacak.

Etkinlik, karma evlilik meselesine ilgi duyan ya da bu durumdan etkilenen herkesin katılımına açıktır. Ancak kontenjan sınırlı olduğu için önceden kayıt yapılması gerekmektedir.

Kayıt bağlantısı: https://forms.gle/ 3hcrR8TXAS7BKfFM9

İletişim: [email protected]