SONAR'dan yeni anket: AKP ile MHP'nin oyları eridi, birinci parti değişti

SONAR Araştırma şirketi yaptığı çok kapsamlı seçim ve Türkiye araştırmasını yayınladı.
Seçilmiş İBB Başkanı İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında oluşan protestolar ve kamuoyu tepkisi anketlere yansıdı. SONAR Araştırma'nın Nisan ayı anketinde elde edilen sonuçlar; AKP ve MHP oylarında gerilemeyi gözler önüne serdi.
Araştırma şirketi 2 bin 423 kişiyle yaptığı ankette ADNKS (TÜİK- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) verilerine bağlı kalarak araştırmayı 26 ilde ve nüfusu az olan diğer illerde yaptığını belirtti. İşte anketin sonuçları:
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.