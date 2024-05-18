Barış Harekatı’nın 50. yılına özel para basılacak

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı için KKTC’de yapılacak olan törene Türkiye’nin ilk uçak gemisi TCG Anadolu da katılacak. Beraberindeki gemilerle birlikte denizde geçit töreni yapacak TCG Anadolu Akdeniz’de gövde gösterisi yapacak. TCG Anadolu’nun deniz üzerindeki geçit törenini tamamlamasıyla birlikte Türk Yıldızları ve SoloTürk ekipleri gösteri ve selamlama uçuşu gerçekleştirecek.

ÖZEL MADENİ PARA

Hava ve Deniz Kuvvetlerinin gösterilerinin yanı sıra KKTC Barış Harekatı’nın 50. yılına özel bando ve mehteran birliği konserleri, spor müsabakaları, konferans, seminer, sempozyum, makale yarışması, ağaç dikimi, sergi ve kardeş ülke etkinlikleri başta olmak üzere birçok anlamlı ve özel faaliyet yapılacak. Ayrıca 50’nci yıla özel logo tasarımı, anı pulu ve madeni para basımı da gerçekleşecek.