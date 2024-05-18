Kumarhanelerdeki hırsızlıklar dikkat çekiyor

Son günlerde kumarhanelerde yapılan hırsızlıklar dikkat çekiyor. Yeniboğaziçi ve Bafra’da unutulan cüzdanların çalınması gözlerden kaçmazken, kumarhaneye girişleri yasak olan 4 kişiyi tespit eden Polis, şahıslar hakkında yasal işlem başlattı.

Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, geçtiğimiz gün müşteri olarak bulunan bir şahıs tarafından tarafından yere düşürülen cüzdan içerisinde muhafaza edilen 450 Euro nakit paranın çalındığı tespit edildi. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, zanlı olarak görülen 44 yaşındaki S.D.(E)’nin tespit edilerek tutuklandığı, ayrıca, zanlının kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olduğu halde, kumarhene içerisinde bulunduğunun da tespit edildiği bildirildi.

Soruşturma devam etttiği aktarıldı. Öte yandan Bafra’da faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde, müşteri olarak giren bir kişinin oyun makinesi üzerinde unutulan para cüzdanı ve içerisinde muhafaza edilen 800 Euro ile 200 ABD Doları’nı çaldığı aktarıldı. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen 58 yaşındaki İ.Ü.(E) ve M.Ü.(K)’nün tespit edilerek tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

KUMARHANEDE BULUNMASI YASAK OLAN 4 KİŞİYE YASAL İŞLEM

İskele bölgesinde faaliyet gösteren iki ayrı kumarhanede, dün Polis Ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucu, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 4 kişinin kumarhane içerisinde tespit edildiği açıklandı. Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.