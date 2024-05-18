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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

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Prof. Dr. Kılıç: "19 Mayıs, Gençlere Verilen Değerin ve Güvenin En Büyük Göstergesidir
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

DAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. HASAN KILIÇ 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NI KUTLADI

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Prof. Dr. Kılıç söz konusu mesajında şu ifadelere yer verdi:

 

19 Mayıs 1919'da, bundan tam 105 yıl önce, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmış ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştı. İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nın, milli mücadelenin ve ulusal egemenliğin başlangıç günü olarak kabul edilen 19 Mayıs tarihini, Atatürk, Türk gençliğine armağan etmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere vermiş olduğu değerin ve onlara duyduğu güvenin en büyük göstegelerinden birisidir. ''Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir..'' sözleriyle de Atatürk, Cumhuriyeti gençlere emanet etmiş ve onların vatan için ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir.

 

Doğu Akdeniz Üniversitesi de Atatürk’ün açtığı yolda, gösterdiği hedefler doğrultusunda vatan için, gelecek için kültürlü, saygılı, akıllı ve vicdanlı, sevgi dolu bir gençlik yetiştirmeyi ve onlara vermiş olduğu kaliteli akademik eğitimin yanında manevi değerleri ve vatan sevgisini de aşılamayı kendine her zaman görev edinen ve gençlerin sportif etkinliklere katılımını da her zaman destekleyen ve teşvik eden bir eğitim kurumudur.

 

Bu vesileyle aydınlık yarınlarımızın mimarı olacak tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

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