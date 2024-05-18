Alkollü sürücülerin karıştığı kazada 1 yaralı, 1 tutuklu

Girne-Değirmenlik ana yolu ile Gemikonağı'nda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir kişi de tutuklandı.

Girne-Değirmenlik ana yolu ile Gemirkonağı'nda alkollü sürücülerin karıştığı iki ayrı trafik trafik kazasında bir kişi yaralandı, bir sürücü de tutuklandı.

DİKKATSİZ SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU

Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, Girne-Değirmenlik ana yolu üzerinde dün saat 17.00 sıralarında Mehmet Demiroğulları (E-38) yönetimindeki PP 048 plakalı kamyon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada Erkan Lastik Servisi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağa dönmek için sinyal verip yavaşlayan Ali Erman Yalçınkaya (E-39) yönetimindeki UH 325 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa doğru savrulan UH 325 plakalı araç, karşı istikametten 100 miligram alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Kemal Uygun (E-51) yönetimindeki SF 746 plakalı salon aracın sağ yan kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan UH 325 plakalı araç sürücüsü Ali Erman Yalçınkaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Gemikonağı’nda Salahi Mehmet Sokak üzerinde bugün saat 04.00 sıralarında Hüseyin Çınar (E-29) 179 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MP 531 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin kazalara ilişkin soruşturması devam ediyor...