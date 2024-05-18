  • BIST 10643.58
  • Altın 2504.005
  • Dolar 32.1989
  • Euro 34.8984
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

2 bin 434 sürücü kontrol edildi: 467 yasal işlem, 4 tutuklu

» »
Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi, 467 sürücünün hakkında yasal işlem başlatıldı ve 4 araç sürücüsü tutuklandı.
2 bin 434 sürücü kontrol edildi: 467 yasal işlem, 4 tutuklu

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi. 

Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 467 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç sürücüsü tutuklandı ve 58 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 304’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak ve 57’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hilltop Restoran'da yangın: Ekmek teknesi küle döndü18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:26
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol17 Mayıs 2024 Cuma 14:57
  • Bostancı Kara Geçiş Kapısı’nda kaçak et ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı!17 Mayıs 2024 Cuma 14:56
  • ‘Yeşilim’ adlı tekneyle ortalıktan kayboldular… Polis 3 kişiyi tutukladı!17 Mayıs 2024 Cuma 14:53
  • Sıtkı Akargöl ve Emre Arslan’ın yasadışı yollardan ülkeden çıkış yaptıkları tespit edildi!17 Mayıs 2024 Cuma 14:42
  • Kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen Coşkun Namdaroğlu, teminata bağlandı17 Mayıs 2024 Cuma 14:40
  • Polisi görünce kaçtı, çatı katında yakalandı17 Mayıs 2024 Cuma 14:39
  • 4 öğrenciden markette soygun17 Mayıs 2024 Cuma 14:36
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Kaçak adamdan 2 çocuğa...17 Mayıs 2024 Cuma 14:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimizin bu ülkeye sahip çıkacağına inanıyorum17 Mayıs 2024 Cuma 13:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti