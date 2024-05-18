2 bin 434 sürücü kontrol edildi: 467 yasal işlem, 4 tutuklu

Ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi, 467 sürücünün hakkında yasal işlem başlatıldı ve 4 araç sürücüsü tutuklandı.

Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 2 bin 434 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polis Basın Bülteni'nde yer alan bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 467 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 4 araç sürücüsü tutuklandı ve 58 araç trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 304’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 36’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 34’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak ve 57’si diğer trafik suçlarından oluşuyor.