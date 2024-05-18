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Güney Kıbrıs'ta okullarda bomba paniği: Toplu mesaj Rusya'daki bir adresten gönderilmiş

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Güney Kıbrıs’taki neredeyse bütün ilk ve orta dereceli okullara dün sabah “okulda bomba var” uyarısıyla başlayan tehdit mesajı gönderilmesi büyük paniğe neden oldu. Toplu mesajın Rusya’daki bir adresten gönderildiği anlaşıldı.
Güney Kıbrıs'ta okullarda bomba paniği: Toplu mesaj Rusya'daki bir adresten gönderilmiş

Fileleftheros ve diğer gazeteler elektronik posta yoluyla gönderilen toplu mesajla ilgili haber üzerine Rum polisi ve Eğitim Bakanlığı’nın alarma geçtiğini, velilerin panik halinde okullara koştuğunu ve okulların boşaltıldığını yazdı. Habere göre polis bomba imha uzmanları tarafından bazı okullarda yapılan aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. Bu durum bazı okullarda zamanında haber verilmesi ile eğitime kaldığı yerden devam edilirken bazı okullarda öğrenciler uzun süre avluda bekledi.

Rum Polis Basın Subayı Hristos Andreu tehdit mesajı üzerine Interpol ve Europol’ün desteğiyle araştırma yapıldığını ve elektronik postanın Rusya’daki bir adresten gönderildiğinin anlaşıldığını söyledi.

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