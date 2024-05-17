  • BIST 10567.32
  • Altın 2475.889
  • Dolar 32.2744
  • Euro 35.0113
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAOnur haftası 8-17 Mayıs tarihlerinde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında Şampiyon Melekler'in adlarının yaşatılacağı sosyal tesis yapılacak alanın devri ile ilgili protokol imzalandı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği arasında protokol

Yeniboğaziçi'nde yer alan 9 dönümlük rekreasyon alanının devrine ilişkin protokole, Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya imza koydu.  

Karakaya, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat Adıyaman depreminde kaybettikleri Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatmak amacıyla çalıştıklarını söyledi. 

 

“Aileler ve tüm Kıbrıs tek yürek olarak yılmadan pes etmeden adaletin sağlanması ve meleklerin adlarının yaşatılması için söz verdik” diyen Karakaya, çocukların Kıbrıs’ın simgesi olduğunu kaydetti. 

 

“Geleceğimizi bizden çaldılar, adlarını son nefesimize kadar yaşatmaya devam edeceğiz” diyen Karakaya, aileler olarak hiç durmadan en güzel projelerle meleklerin adlarının yaşatılacağını kaydetti, destek veren herkese teşekkür etti. 

 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da, Adıyaman’daki depremde yaşamını yitiren çocukların acısını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi. 

 

Hukukun  üstünlüğüne inandığını belirterek, sorumluların en ağır cezayı alacaklarına inanç belirten Çavuş, Şampiyon Melekler'in anılarını ve adlarını yaşatmak adına Yeniboğaziçi bölgesinde sosyalleşme alanı yaratmak için 9 dönümlük bir yerin Derneğe tahsis edildiğini kaydetti. 

Çavuş, Şampiyon Melekler'in adlarını yaşatacak her projeye destek vereceklerini de belirtti. 

Başbakan Ünal Üstel de, Şampiyon Melekler'i ömür boyu unutmayacakları ve unutturmayacaklarını söyledi 

 

Deprem günü tek yürek olarak çocuklara yetişmek amacıyla herkesin katkı koyduğunu ancak çocukların kurtarılamadığını anımsatan Üstel, ailelere sabır diledi. 

 

Çocukları her zaman yapılacak etkinliklerde, düzenlemelerde adlarının nesilden nesile aktarılması için kalıcı eserlere Dernekle birlikte imza atılacağını ifade eden Üstel, bugün de o günlerden biri olduğunu belirtti. 

 

“Adalet yerine gelene kadar sürecin takipçisi olacağız” diyen Üstel, 12 Haziran'da yine ailelerle hep birlikte mahkeme sonuçşanıncaya kadar  Adıyaman’da olacaklarını  söyledi, Üstel, “Adalete güveniyoruz” dedi. 

Beklenen kararın verileceğine inanç beliren Üstel, adalet sağlanana kadar davanın  takipçisi olacaklarını söyledi. 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 öğrenciden markette soygun17 Mayıs 2024 Cuma 14:36
  • Lefkoşa'da mide bulandıran olay... Kaçak adamdan 2 çocuğa...17 Mayıs 2024 Cuma 14:33
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Gençlerimizin bu ülkeye sahip çıkacağına inanıyorum17 Mayıs 2024 Cuma 13:53
  • Başbakan Üstel, Esin Leman Lisesi öğrencilerini kabul etti17 Mayıs 2024 Cuma 13:00
  • Akansoy: Çözüm mücadelesi, Kıbrıslı Türklerin varoluş kavgasıdır17 Mayıs 2024 Cuma 13:00
  • Erhan Arıklı: Dijital uçurumun kapanması için politika oluşturuyoruz17 Mayıs 2024 Cuma 12:55
  • El-Sen, Hayvan Üreticileri Birliği eylemine destek belirtti17 Mayıs 2024 Cuma 12:15
  • Ayşen Albayrak: Nüfus artışı ve buna bağlı olarak su çekimindeki artış nedeniyle, akiferlerdeki su seviyesi düşüyor17 Mayıs 2024 Cuma 11:28
  • Müzeler cumartesi günü ücretsiz gezilebilecek17 Mayıs 2024 Cuma 10:58
  • Üstel, ithal etin kaç paraya satılacağını açıkladı!17 Mayıs 2024 Cuma 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti