Alsancak’ta Restoranda Hesap Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Alsancak'ta faaliyet gösteren bir restoranda dün gece yaşanan olayda, hesap yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Restoranda çalışan A.C.S. (30), tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile müşteri E.K.'yi (48) yaraladı.
Olay, saat 23:30 sıralarında meydana geldi.
Hesap konusunda çıkan tartışmada restoran çalışanı A.C.S., yanındaki bıçakla E.K.'yi sol kürek kemiği ve sol kolunun arkasından bıçakladı.
Bıçaklanan E.K., Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. E.K.'nin hastanede müşahede altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Saldırgan A.C.S. ise tutuklanırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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