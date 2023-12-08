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ARUCAD, Lise Öğretmenlerine Yönelik 2. Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirdi

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Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki lise öğretmenlerine yönelik Sait Gürsoy ile "Yeni Dünyada Eğitim ve Başarı" başlıklı 2. Eğitim Çalıştayını gerçekleştirdi.
ARUCAD, Lise Öğretmenlerine Yönelik 2. Eğitim Çalıştayı Gerçekleştirdi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Kuzey Kıbrıs’taki lise öğretmenlerine yönelik Sait Gürsoy ile "Yeni Dünyada Eğitim ve Başarı" başlıklı 2. Eğitim Çalıştayını gerçekleştirdi. Eğitim yazarı, program yapımcısı ve sunucusu Sait Gürsoy, 16 farklı liseden gelen yaklaşık 100 öğretmene kariyerindeki deneyimlerini ve başarı hikayelerini paylaştı, konuşmasında öğretmenlere ilham verici bir bakış açısı sundu. 

 

Eğitim Çalıştayı Programı, öğretmenlerin ARUCAD Kampüs turu ile başladı ve öğretmenler, öğrencilerin atölye, stüdyo ve labaratuvar ortamlarını inceledi. ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi konuşmasıyla devam eden programda Vehbi, ARUCAD’ın kuruluş amaçlarını ve vizyonunu vurguladı. Vehbi, “Teorik bilgilerin yanı sıra atölye çalışmalarına önem veren bir üniversiteyiz, öğrencilerimizin ellerinin kil ve boya ile kirlenmesini ve disiplinlerarası bir eğitim modelini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı. Vehbi, “Yıl boyunca eğitim sürecini destekleyici sanatsal, kültürel ve sosyal aktiviteler düzenliyor, öğrencilerimize sanat galerilerimizde dönem sonu ve mezuniyet sergileriyle çalışmalarını  izleyicilerle buluşturma imkanı sunuyoruz” dedi. Ayrıca el yapımı işlerin satılmasını amaçlayan bir mağaza zinciri olan Craft Created’a dikkat çeken Vehbi “Öğrencilerimizin baskı, cam, seramik, resim ve heykel atölyelerinde ürettikleri el yapımı çalışmalarını sergileme ve sanatseverlere sunma imkanı sağlıyoruz, böylelikle kendilerine gelir sağlama şansı elde ediyorlar” diyerek öğrencilerin üretimine verilen öneme de vurgu yaptı. 

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Prof. Dr. Asım Vehbi’nin konuşmasının ardından, 37 yıldır eğitim yazarlığı yapan, 18 yıldır eğitim programı yapımcılığı ve sunuculuğu yapmasının yanı sıra lise ve üniversitelerde eğitim ve başarı üzerine seminerler düzenleyen ve programları ve yazarlığıyla bir çok kurum tarafından başarı ödülleri kazanan Sait Gürsoy konuşmasını gerçekleştirdi. Konuşmasında öğrencileri başarıya taşıyan önemli unsurlardan bahseden Gürsoy, lise öğrencilerinin üniversite  seçmesine yardımcı olacak öğretmenlerin üniversitelerde hangi unsurlara dikkat etmesi gerektiğinin altını çizdi. Üniversitelerin başarı oranlarının yanı sıra onları bulundukları sektörlere hazırlayan butik üniversitelerin gelecekte daha çok öne çıkacağını aktaran Gürsoy, gelişen Yapay Zeka teknolojisi ile bazı iş alanları yok olurken bir çok iş alanının da açılacağını ve bunlardan en önemlilerinden bir kaçının İletişim ve Yeni Medya, Dijital Oyun Tasarımı ve Film Tasarımı gibi bölümler olduğunu aktardı.

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Sait Gürsoy’un konuşmasının ardından ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Gürsoy’a teşekkür belgesi takdim etti ve konuklar için hazırlanan resepsiyonla çalıştay son buldu.

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