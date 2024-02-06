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ARUCAD ve Arkın İskele Otel İşbirliğinde "Macera Dağı" başlıklı tasarım yarışması düzenleniyor

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ARUCAD ve Arkın İskele Otel İşbirliğinde "Macera Dağı" başlıklı tasarım yarışması düzenleniyor.
ARUCAD ve Arkın İskele Otel İşbirliğinde "Macera Dağı" başlıklı tasarım yarışması düzenleniyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile The Arkın İskele Otel işbirliğinde çocuklara yönelik özel bir oyun alanı oluşturmak amacıyla “Macera Dağı” başlıklı tasarım yarışması için açık çağrı yapıldı. Yarışma, yenilikçi ve etkileşimli bir oyun ortamı oluşturmak üzere tüm tasarımcıları 15 Şubat 2024 tarihine kadar yarışmaya katılmaya davet ediyor.

 

ARUCAD ve The Arkın İskele Otel, profesyonel çalışanlar, ARUCAD öğrencileri ve mezunları ile otelcilik sektörü arasında disiplinlerarası bir işbirliği oluşturmayı amaçlarken, farklı yaş gruplarına hitap eden, ileri dönüştürülmüş malzemeler içeren yenilikçi ve etkileşimli ortamlar ve ürünler geliştirmeyi hedefliyor. Bu işbirliğiyle, ARUCAD, Arkın Grup ve The Arkın İskele, ileri görüşlü teknikleri ve sürdürülebilirliği yaratıcı bir şekilde bütünleştiren ilerici konseptler önerebilecek profesyonellerin ve eğitimini sürdüren sanatçı/tasarımcı adaylarının yanı sıra henüz kariyerlerinin başındaki mezunları da desteklemeye önem veriyor.

 

“Macera Dağı” Tasarım Yarışmasına katılan kişilerin teklifleri, sanat, tasarım ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren uzmanlardan oluşan bir kurulun desteğiyle değerlendirilecek ve başvuru sahiplerinin çocuklar için güvenli ve sürdürülebilir bir Macera Dağı Oyun Alanı oluşturmak için 17 büyük ölçekli ahşap kablo makarası/tekerleği kullanmaları istenilmektedir.

 

Yarışma kapsamında genel üstün başarı için Büyük Ödül 40.000 TL olurken, projenin finansmanı, medya tanıtımı, sektörel işbirliği fırsatları ve özel kategoride ARUCAD Konsept Tasarım Ödülü gibi birçok avantaj yer alıyor. Ayrıca, finale kalan tasarımların belirlenecek bir mekanda sergilenmesi de öngörülmektedir.

 

“Macera Dağı” Tasarım Yarışmasına başvurular 15 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecektir. Yarışma hakkında daha fazla bilgi almak, kayıt formuna ulaşmak veya başvuru ile ilgili detaylı bilgiler edinmek için arucad.edu.tr/macera-dagi ziyaret edilebilir. Detaylı bilgi ve sorular için 0 (392) 650 65 55 numaralı telefonda Özge Atasoy ile iletişime geçilebilir.  

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