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Sahte diploma zanlısı mahkemede... Daha önce de izinsiz botox yapmaktan tutuklandı!

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Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTÜ) sahte diploma alan A.M Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. Zanlı daha öncede Girne’de tabipler birliği izni olmadan botox yapmak suçundan tutuklanıp teminata bağlanmıştı.
Sahte diploma zanlısı mahkemede... Daha önce de izinsiz botox yapmaktan tutuklandı!

Polis memuru Ali Erdelhun mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi yetkililerinin yaptığı şikâyette zanlının 10 Eylül 2019 tarihinde kayıt yaptırmış gibi gösterildiğine, ancak 4 Kasım 2023 tarihinde 67 ders girişi yapılarak, hemşirelik fakültesinden bir günde mezun edildiğine dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, 25 Nisan’da zanlının evine gittiklerini, eşinin kapıyı açtığını zanlının alışverişe gittiği yönünde beyanda bulunmasına karşılık, evde yapılan aramada zanlının elbise dolabında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, evde yapılan aramada diploma veya transkrip bulamadıklarını belirtti.

Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde korktuğu için diplomasını komşusuna verdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, komşuya verilen diplomanın bulunup, emare alındığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının 11 Aralık 2023 tarihinde sahte belge düzenleyerek, Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği’ne başvuru yapıp, üye olduğunu kaydetti.

Polis memuru, yapılan araştırmada zanlının Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ayda 20 bin TL karşılığında hemşirelik yapmak için anlaştığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının hem herhangi bir hastaya müdahale edip etmediği hem de ne kadar suç gelir elde ettiğinin araştırılabilmesi için aleyhinde üç gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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