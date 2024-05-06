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Yeşilova,Tamer Haddur olayından dolayı özür diledi

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Nurel, teknik heyetin hatası nedeniyle Pera L.Gençler Birliği maçında kadroya yazılan ve yerli statüsü olmadığı için Gençler Birliği kulübünün itirazda bulunduğu Tamer Cem Haddur olayından dolayı bildiri yayımlayarak özür diledi
Yeşilova,Tamer Haddur olayından dolayı özür diledi

Alsancak Yeşilova Kulübü Başkanı Redif Nurel, teknik heyetin hatası nedeniyle Pera L.Gençler Birliği maçında kadroya yazılan ve yerli statüsü olmadığı için Gençler Birliği kulübünün itirazda bulunduğu Tamer Cem Haddur olayından dolayı bildiri yayımlayarak özür diledi. Açıklama şöyle;

"Alsancak Yeşilova Spor Kulübü futbolcularından 116665 lisans numaralı TAMER CEM HADDUR 8 yaşından beridir kulübümüzün oyuncusudur. Alt lig gruplarında turnuvalara katılmış bir oyuncumuzdur. 2023-2024 sezonunda 8 kez A takım yedek kadrosuna yazılmıştır. Söz konusu futbolcunun yedek kadroya yazılması teknik heyetin alt yapıdan beridir oyuncumuz olması sebebi ile 3 sezon lisans işlemi kuralına takılmayacağı bilinci ile yapılmıştır. Teknik heyetin yapmış olduğu bu hata kabul edilmez bir durum olup. Son maç itibari ile de bu durumun Play-Off maçlarını da etkilemesi son derece üzüntü vericidir. Teknik heyetin yapmış olduğu bu büyük hatadan dolayı Alsancak Yeşilova SK yönetimi ve Kulüp başkanı olarak Kıbrıs Futbol Federasyonu ve kuruluşları başta olmak üzere tüm Spor Kulüplerinden ve Spor Camiasından özür dileriz."

REDİF NUREL 
ALSANCAK YEŞİLOVA TÜRK SPOR KULÜBÜ BAŞKANI

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