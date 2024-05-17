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Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı

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Teknik direktör Fatih Terim, Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile yollarının ayrıldığını duyurdu.
Fatih Terim Panathinaikos'tan ayrıldı

Deneyimli teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığımız Sayın Başkan Alafouzos ile 2024-2025 sezonu için planlarımızın uyuşmadığı sonucuna vardık. Bu değerlendirme neticesinde, profesyonel ilişkimizin devam etmemesinde karar kılındı." ifadelerini kullandı.

Terim, başkent Atina'da geçirdiği 6 ay boyunca kendisine destek veren Panathinaikos taraftarlarına, başkan Giannis Alafouzos ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederken, yeşil-beyazlı ekibe başarı diledi.

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