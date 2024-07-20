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Taraftarlar, Mert Müldür'ün volesini EURO 2024'ün en güzel golü seçti

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Mert Müldür'ün attığı gol, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 serüveninde bulduğu ilk goldü.
Taraftarlar, Mert Müldür'ün volesini EURO 2024'ün en güzel golü seçti

Mert Müldür'ün attığı gol, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 serüveninde bulduğu ilk goldü.

Taraftarlar, Cumartesi günü EURO 2024'ün en güzel golü olarak Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı yarım voleyi seçti. Sosyal medya platformu X'te yayınlanan videoda turnuvanın diğer golleri de vardı.

Müldür'ün bu golünü İspanyol genç yıldız Lamine Yamal'ın Fransa'ya attığı gol takip ediyor. Turnuvanın en güzel golünün seçildiği Gürcistan maçında, Arda Güler'in Türkiye'yi tekrar öne geçiren golü listenin üçüncü sırasında kendine yer buldu.

Listenin dördüncü sırasında Jude Bellingham'ın İngiltere'yi uzatmalara götüren röveşatası, beşinci sırada İsviçre'den Xherdan Shaqiri'nin İskoçya'ya attığı gol var.

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