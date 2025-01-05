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Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Hazırlık Kampına Başladı

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Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü (LGBSK), teknik ekipteki yenilikler ve transfer çalışmalarıyla yeni sezon öncesi hazırlık kampını başlattı.
Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Hazırlık Kampına Başladı

Larnaka Gençlerbirliği Spor Kulübü (LGBSK), teknik ekipteki yenilikler ve transfer çalışmalarıyla yeni sezon öncesi hazırlık kampını başlattı. 5-8 Ocak tarihleri arasında Girne’deki Acapulco tesislerinde düzenlenen kamp, takımın sezon öncesi formunu artırmak ve kadrosunu şekillendirmek açısından büyük önem taşıyor.

BAHTIKARA VE EKİBİ GÖREVDE
Sezon hedeflerine ulaşmak isteyen DND LGB Futbol A takımı , teknik direktör Bahtıkara ve ekibinin liderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Kamp, oyuncuların saha içi uyumunu artırmak, yeni transferlerin takıma adapte olmasını sağlamak ve sezon planlamalarını netleştirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

İKİ FRANSIZ KÖKENLİ OYUNCU DENENİYOR
Kulüp, kadro güçlendirme çalışmaları kapsamında iki Fransız kökenli oyuncuyu da kampa dahil etti. Forvet hattında görev yapan bu oyuncular, deneme sürecinde teknik ekibin gözetiminde performans sergileyecek. Gösterdikleri performansa göre kulüple resmi sözleşme imzalanıp imzalanmayacağı kararlaştırılacak.

YERLİ OYUNCU TAKVİYESİ YOLDA
LGBSK yönetimi, kadroya yerli oyuncu transferleri yapmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Transfer sezonunun devam ettiği bu süreçte, yeni yerli oyuncuların hazırlık maçlarına yetiştirilmesi hedefleniyor. Teknik kadro, bu oyuncuların takıma sağlayacağı katkıyı da göz önünde bulundurarak transferleri hızlandırmayı planlıyor.

HAZIRLIK MAÇLARI 10 OCAK’TA BAŞLIYOR
Hazırlık kampının ardından LGBSK, 10 Ocak itibarıyla hazırlık maçlarına başlayacak. Bu maçlar, takımın saha içi organizasyonunu geliştirmek, oyuncuların uyumunu artırmak ve sezon öncesi eksiklikleri görmek açısından büyük önem taşıyor.

HEDEF DAHA MÜCADELECİ BİR TAKIM
LGBSK, bu hazırlık sürecinde yalnızca transferlerle değil, aynı zamanda mevcut kadrosunu en iyi şekilde değerlendirmek ve daha mücadeleci bir takım kurmak için çalışıyor. Yönetim ve teknik kadro, hem yerli hem de yabancı oyuncularla yapılan bu yoğun hazırlık döneminde, sezon hedeflerini gerçekleştirme konusunda kararlı bir duruş sergiliyor.

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