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İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: İnsanları “yalancı şahit” olmaya zorluyorlar; ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz!

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İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: İnsanları “yalancı şahit” olmaya zorluyorlar; ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz!
İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: İnsanları “yalancı şahit” olmaya zorluyorlar; ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu“Bir gün bu hukuksuzluk herkesin kapısını çalabilir”  dedi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, diplomasının Ramazan ayında bir iftar vakti iptal edildiğini ve aynı gece sahur vakti gözaltına alındığını belirtti. Bu süreçte AKP ve MHP seçmenlerine seslenen İmamoğlu, iktidarın kendisini ve İBB yönetimini sürekli mercek altına aldığını, göreve geldiği günden bu yana bin 200 müfettişin İBB’nin tüm iş ve işlemlerini incelemesine rağmen herhangi bir usulsüzlük bulamadığını vurguladı.

İmamoğlu, son yerel seçimlerde üçüncü kez 1 milyon oy farkla göreve gelişinin ardından kendisi hakkında farklı çevrelerce şikâyetler ve “gizli tanık iftiraları” oluşturulduğunu belirtti. Diplomasının bir günde iptal edildiğini, mal varlığına el konulduğunu ve bu durumun haysiyetine zarar verdiğini ifade eden İmamoğlu, “Bir gün bu hukuksuzluk herkesin kapısını çalabilir” diyerek hem iktidar cephesine hem de muhalefet seçmenlerine uyarıda bulundu.

Türkiye'de son dönemde çoğalan baskıları “zulüm” olarak niteleyen İmamoğlu, ülkeyi yönetenlerin “kendi koltuklarını korumak için her yolu mubah gördüklerini” iddia etti ve toplumun tüm kesimlerini hukukun üstünlüğünü savunmaya çağırdı.

İmamoğlu ayrıca, “Seçimler gelir geçer, o parti gelir, bu parti gider ama kalıcı olan hakka ve hukuka olan güvenimizdir” ifadelerini kullanarak adaletin herkes için, her zaman korunması gerektiğini hatırlattı. İBB Başkanı, protestoların ve eleştirilerin demokratik haklar olduğuna işaret ederken, insanların oy tercihine bakılmaksızın “hak, hukuk ve ahlak” ekseninde birleşmesi gerektiğini dile getirdi.

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